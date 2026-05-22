ஐபிஎல் 2026: தொடரிலிருந்து விலகிய ரகுவன்ஷி; சோகத்தில் கேகேஆர் ரசிகர்கள்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் விக்கெட் கீப்பர் அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, மூளை அதிர்ச்சி மற்றும் விரல் முறிவு காரணமாக ஐபிஎல் 2026 தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
Published : May 22, 2026 at 8:57 PM IST
ஹைதராபாத்: மூன்று முறை சாம்பியனான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, காயம் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் 2026 தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகியுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன. அதேசமயம் மீதமுள்ள ஒரு இடத்திற்காக 4 அணிகளுக்கு இடையே தீவிர போட்டி நிலவி வருகிறது.
அதனடிப்படையில், நாளை மறுநாள் நடைபெற இருக்கும் ஐபிஎல் தொடரின் கடைசி லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இதில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 13 புள்ளிகளையும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 12 புள்ளிகளையும் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. ஒருவேளை ராஜஸ்தான் மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் தங்களின் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் தோல்வியடைந்தால், இவ்விரு அணிகளுக்கும் பிளேஆஃப் செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
𝐈 𝐠𝐨𝐭 𝐢𝐭! 𝐍𝐨, 𝐈 𝐠𝐨𝐭 𝐢𝐭! 𝐖𝐚𝐢𝐭... 𝐰𝐡𝐨 𝐠𝐨𝐭 𝐢𝐭?!" 😫— Star Sports (@StarSportsIndia) May 20, 2026
absolute chaos in the middle as varun chakaravarthy & angkrish raghuvanshi collide giving tilak varma a massive lifeline! 😱#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #KKRvMI | LIVE NOW ➡️… pic.twitter.com/T7X1M3GRQA
இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். இந்நிலையில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. கேகேஆர் அணியின் நட்சத்திர வீரர் அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, மூளை அதிர்ச்சி மற்றும் விரல் முறிவு காரணமாக ஐபிஎல் 2026 தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
இதுகுறித்து கேகேஆர் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது கேட்ச் பிடிக்க முயன்ற அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷிக்கு மூளை அதிர்சியும், இடது கை விரலில் முறிவும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர் ஐபிஎல் 2026 தொடரிலிருந்து விலகுகிறார். அவர் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளது.
மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது, இன்னிங்ஸின் 11ஆவது ஓவரில், திலக் வர்மா கொடுத்த கேட்ச் வாய்ப்பை பிடிக்கும் முயற்சியில், சக வீரர் வருண் சக்கரவர்த்தியுடன் எதிர்பாராத விதமாக மோதிக் கொண்டார். அதன்பின்னரும் அவர் விக்கெட் கீப்பிங் செய்த நிலையில், பின்னர் வலி காரணமாக மைதானத்தை விட்டு பாதியிலேயே வெளியேறினார்.
𝗞𝗼𝗹𝗸𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿𝘀 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗴𝗸𝗿𝗶𝘀𝗵 𝗥𝗮𝗴𝗵𝘂𝘃𝗮𝗻𝘀𝗵𝗶:— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 22, 2026
Angkrish Raghuvanshi has been ruled out of 2026 TATA Indian Premier League after sustaining a concussion and a fracture to a finger on his left hand while attempting… pic.twitter.com/M2u1OWlrib
இதனையடுத்து அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனை முடிவில் அவருக்கு மூளை அதிர்ச்சி மற்றும் விரலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. மேலும் அவர் இதிலிருந்து குணமடையை சிறிது காலம் தேவைப்படும் என்பதால், ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகும் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையும் படிக்கவும்
தற்சமயம், 24 வயதான ரகுவன்ஷி இந்த சீசனில் கேகேஆர் அணிக்காk அதிக ரன்களை குவித்த வீரராக உள்ளார். அவர் இதுவரை விளையாடிய 12 இன்னிங்ஸ்களில் 5 அரைசதங்களுடன் 146.52 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 422 ரன்கள் குவித்துள்ளார். பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற கேகேஆர் அணி கட்டாய வெற்றியை நோக்கி நகரும் நிலையில், ரகுவன்ஷி விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.