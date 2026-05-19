ஐபிஎல் 2026: தொடரில் இருந்து விலகிய டி காக், பாவா; பின்னடைவை சந்தித்த மும்பை
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தங்களுடைய அடுத்த லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
Published : May 19, 2026 at 8:54 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரின் மீதமுள்ள போட்டிகளிலிருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் குயின்டன் டி காக், ராஜ் பாவா ஆகியோர் விலகியுள்ளனர்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் முன்னேறியுள்ள நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பிளேஆஃப் ரேஸில் இருந்து வெளியேறியுள்ளன.
இதன் காரணமாக மீதமுள்ள பிளேஆஃப் வாய்ப்பிற்காக 5 அணிகளுக்கு மத்தியில் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. இதனால் எந்த அணி அந்த பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் தற்சமயம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தரப்பில் இருந்து மற்றுமொரு அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அந்தவகையில், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சியுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் குயின்டன் டி காக் மற்றும் ராஜ் பாவா ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் டி காக், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டின் போது காயத்தை சந்தித்தார்.
அதன்பின் அவர் காயம் காரணமாக எந்த போட்டியிலும் பங்கேற்கவில்லை. மறுபக்கம் ராஜ் பாவாவிற்கும் பயிற்சின் போது காயம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து, ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கடைசி இரண்டு லீக் போட்டிக்கு முன்னதாக இரு வீரர்களும் தொடரில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சீசனில் குயின்டன் டி காக் மூன்று போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில், அதில் ஒரு சதம் உள்பட 132 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் அவருடைய சராசரி 66ஆகவும், ஸ்டிரைக் ரேட் 162.96 ஆகவும் உள்ளது. மறுபக்கம் ராஜ் பாவாவும் மூன்று போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில், 16 ரன்களையும், 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார்.
🚨 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗞𝗼𝗰𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗮𝗷 𝗔𝗻𝗴𝗮𝗱 𝗕𝗮𝘄𝗮 𝗥𝘂𝗹𝗲𝗱 𝗢𝘂𝘁 𝗼𝗳 𝗜𝗣𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟲— Mumbai Indians (@mipaltan) May 19, 2026
Both Quinton and Raj Bawa will continue their rehab in their respective homes, with support and guidance from the Mumbai Indians medical team to help them return to play as… pic.twitter.com/emxkab4HiB
ஏற்கெனவே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ஹர்திக் பாண்டியா, சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோரும் காயம் மற்றும் தனிப்பட்ட காரணங்கள் காரணமாக பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறாமல் இருக்கும் நிலையில், குயின்டன் டி காக், ராஜ் பாவாவும் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ்: ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், குயின்டன் டி காக்*, திலக் வர்மா, ராபின் மின்ஸ், ரியான் ரிக்கல்டன், அதர்வா அன்கோலேகர், நமன் திர், மிட்செல் சான்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், கார்பின் போஷ், ஷர்துல் தாக்கூர், ராஜ் பாவா*, டிரென்ட் போல்ட், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தீபக் சாஹர், ரகு சர்மா, அஸ்வனி குமார், அல்லா கசன்ஃபர், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், மயங்க் மார்கண்டே, டேனிஷ் மாலேவார், முகமது இசார், மயங்க் ராவத்.