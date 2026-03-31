ஐபிஎல் 2026: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்த பஞ்சாப் கிங்ஸ்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 6 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், இரு அணிகளும் தலா 3 வெற்றிகளுடன் சமநிலையில் உள்ளன.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 7:13 PM IST

சண்டிகர்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் நான்காவது லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி, முன்னாள் சாம்பியன்களான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் கூப்பர் கானொலி, சேவியர் பார்ட்லெட், மார்கோ ஜான்சன், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில், ஜோஸ் பட்லர், கிளென் பிலீப்ஸ், ரஷித் கான் மற்றும் காகிசோ ரபாடா ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர், கிளென் பிலிப்ஸ், ஷாருக் கான், ராகுல் திவேத்தியா, ரஷித் கான், ககிசோ ரபாடா, அசோக் சர்மா, முகமது சிராஜ்.

இம்பேக்ட் வீரர்கள் -பிரசித் கிருஷ்ணா, ஜேசன் ஹோல்டர், ஜெயந்த் யாது, மானவ் சுதர், குமார் குஷாக்ரா

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கனொலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்(கேப்டன்), நேஹல் வதேரா, ஷஷாங்க் சிங், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், மார்கோ ஜான்சன், சேவியர் பார்ட்லெட், விஜய்குமார் வைஷாக், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல்.

இம்பேக்ட் வீரர்கள் - பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரவின் தூபே, விஷ்னு வினோத், ஹர்பிரித் பிரார், சுர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ்

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் இதுவரை 6 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளனர். இதில் இரு அணிகளும் தலா 3 ஆட்டங்களில் வெற்றியை பதிவு செய்து சமநிலையில் உள்ளன. இதனால் இன்றைய போட்டியில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

முல்லன்பூரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் பொதுவாக பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் இருவருக்குமே சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது. இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், சேஸிங் செய்யும் அணிகளுக்கு அது சாதகத்தை வழங்கலாம். அதேசமயம் இங்கு இதுவரை நடைபெற்றுள்ள 11 ஐபிஎல் லீக் போட்டிகளில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளே 6 முறை வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

