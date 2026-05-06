ஐபிஎல் 2026: ஹைதராபாத்திற்கு எதிராக பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது பஞ்சாப்

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 6, 2026 at 7:18 PM IST

ஹைதராபாத்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 49ஆவது லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி சேர்க்கப்படுள்ளார். மறுபக்கம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் ஷஷாங்க் சிங்கிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே இவ்விரு அணிகளும் மோதிய போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் வெற்றி பெற்ற நிலையில், தற்சமயம் சொந்த மண்ணில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி அதற்கான பதிலடியை கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா, ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, பாட் கம்மின்ஸ்(கேப்டன்), ஷிவாங் குமார், எஷான் மலிங்கா, சாகிப் ஹுசைன்.

இம்பேக்ட் வீரர் - அனிகேத் வர்மா, பிரஃபுல் ஹிங்கே, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஹர்ஷ் துபே, ஹர்ஷல் படேல்

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கோனாலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்(கேப்டன்), ஷஷாங்க் சிங், சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், மார்கோ ஜான்சன், லோக்கி ஃபெர்குசன், விஜய்குமார் வைஷாக், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல்.

இம்பேக்ட் வீரர் - பிரியன்ஸ் ஆர்யா, ஹர்பிரீத் ப்ரார், சேவியர் பார்ட்லெட், விஷ்ணு வினோத், முஷீர் கான்

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஹைதராபாத் மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் இதுவரை 25 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 17 போட்டிகளிலும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 12 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளன. ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய 10 போட்டிகளில், ஹைதராபாத் அணி 9 வெற்றிகளை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.

ராஜீவ் காந்தி மைதானம்

ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமானதாக இருந்து வருகிறது. இதனால் நிச்சயம் இங்கு அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டிகளை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் இரவு நேர போட்டிகளின் போது பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பது பேட்டர்களுக்கு கூடுதல் சாதகமாக இருக்கும்.

