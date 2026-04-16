ஐபிஎல் 2026: பவுலிங்கை தேர்வு செய்த பஞ்சாப் கிங்ஸ்; ரோஹித் இன்றி களம் காணும் மும்பை இந்தியன்ஸ்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியைப் பொறுத்தவரையில் நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் மிட்செல் சான்ட்னர் ஆகியோர் காயம் காரணமாக பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறவில்லை.

மும்பை இந்தியன்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ்
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 7:22 PM IST

மும்பை: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 24ஆவது லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை எதிர்த்து, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் எந்தவொரு மாற்றமும் இல்லாமல் களம் காண்கிறது. அதேசமயம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியைப் பொறுத்தவரையில் நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா, டிரென்ட் போல்ட் மற்றும் மிட்செல் சான்ட்னர் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறவில்லை. இதன் காரணமாக குயின்டன் டி காக் மற்றும் மயங்க் ராவத் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்
மும்பை இந்தியன்ஸ்: குயின்டன் டி காக், ரியான் ரிக்கல்டன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா(கேப்டன்), ஷெர்பன் ரதர்ஃபோர்ட், நமன் திர், மயங்க் ராவத், ஷர்துல் தாக்கூர், தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்- அஷ்வனி குமார், அல்லா கசான்ஃபர், கார்பின் போஷ், ராஜ் பாவா, ராபின் ,மின்ஸ்

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கனோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், ஷஷாங்க் சிங், மார்கோ ஜான்சன், சேவியர் பார்ட்லெட், விஜய்குமார் வைஷாக், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல்.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்- நெஹால் வதேரா, விஷ்னு வினோத், ஹர்பிரீத் பிரார், சுர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், யாஷ் தாக்கூர்

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் மும்பை மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் இதுவரை 34 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளுமே தலா 17 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சமபலத்துடன் உள்ளன. மேற்கொண்டு இன்றைய போட்டி நடைபெறும் வான்கடே மைதானத்திலும் இரு அணிகளும் 10 முறை மோதியுள்ள நிலையில், அதில் தலா 5 வெற்றிகளுடன் சமபலம் வகிக்கின்றன.

வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்
மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஆடுகளமாக இருந்து வருகிறது. இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் சிறியதாகவும், மைதானத்தின் அவுட்ஃபீல்ட் வேகமாகவும் ரிஉப்பதால் அது பேட்டர்களுக்கு சாதகத்தை வழங்குகிறது.

