ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: குஜராத்தை வீழ்த்தியது பஞ்சாப்; 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி!

ஐபிஎல் தொடரின் தனது அறிமுக போட்டியில் விளையாடிய கூப்பர் கானொலி, அரைசதம் கடந்து அசத்தியது மட்டுமின்றி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 11:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சண்டிகர்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 4ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சண்டிகரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி கேப்டன் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தார். அதன்படி களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஷுப்மன் கில் - சாய் சுதர்ஷன் இணை தொடக்கத்தை கொடுத்தனர்.

இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 37 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், சாய் சுதர்ஷன் 13 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து 39 ரன்களில் ஷுப்மன் கில்லும் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ஜொஸ் பட்லர் 38 ரன்களிலும், கிளென் பிலீப்ஸ் 25 ரன்களிலும், வாஷிங்டன் சுந்தர் 18 ரன்களிலும், ஷாருக் கான் 4 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

இதன் காரணமாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 162 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தரப்பில் வைஷாக் விஜயகுமார் 3 விக்கெட்டுகளையும், யுஸ்வேந்திர சஹால் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு பிரப்ஷிம்ரன் சிங் மற்றும் இம்பேக்ட் வீரர் பிரியான்ஷ் ஆர்யா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரியான்ஷ் ஆர்யா 7 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த பிரப்ஷிம்ரன் சிங் மற்றும் கூப்பர் கானொலி இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 83 ரன்களை சேர்த்திருந்த நிலையில், பிரப்ஷிம்ரன் சிங் ஒரு பவுண்டரி, 4 சிக்ஸர்கள் என 37 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் 18 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மேற்கொண்டு களமிறங்கிய நேஹல் வதேரா 3 ரன்களிலும், ஷஷாங்க் சிங் 4 ரன்களிலும், மார்க்ஸ் ஸ்டொய்னிஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் பொறுப்புடன் விளையாடி வந்த கூப்பர் கானொலி ஐபிஎல் தொடரில் தனது முதல் அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார்.

மேற்கொண்டு இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கூப்பர் கானொலி 5 பவுண்டரி, 5 சிக்ஸர்கள் என 72 ரன்களையும், சேவியர் பார்ட்லெட் 11 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் இந்த ஐபிஎல் சீசனையும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

TAGGED:

GT VS PBKS 2026
VIJAYKUMAR VYSHAK
PRASIDH KRISHNA
PBKS VS GT LIVE SCORE
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.