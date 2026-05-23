ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: லக்னோவை வீழ்த்தி பிளே-ஆஃப் ரேஸில் நீடிக்குமா பஞ்சாப் கிங்ஸ்?

ஏக்னா மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 3 முறை மோதியுள்ள நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் 2 முறையும், லக்னோ அணி ஒரு முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன

லக்னோ vs பஞ்சாப்
லக்னோ vs பஞ்சாப் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 1:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் நாளை நடைபெறும் 68ஆவது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் ஆர்சிபி மற்றும் முன்னாள் சாம்பியன்கள் குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள இடத்திற்காக நான்கு அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. அந்தவகையில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருக்கும் நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியால் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலை உள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் லக்னோவின் சவாலை சமாளித்து பஞ்சாப் அணி பிளேஆஃப் சுற்றுக்குள் நுழையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
ரிஷப் பந்த தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்து பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது. இந்த அணி விளையாடிய 13 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. மேற்கொண்டு சிஎஸ்கேவுக்கு எதிரான தங்களின் கடைசி லீக் போட்டியிலும் அந்த அணி தோல்வியை சந்தித்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.

அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன் ஆகியோர் ஃபார்மில் இருந்தாலும், அணியின் கேப்டன் ரிஷப் பந்த் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது அணியின் தோல்விக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் ஷமி, மொஹ்சின் கான், திக்வேஷ் ரதி உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு சற்று நம்பிக்கையளிக்கும் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.

பஞ்சாப் கிங்ஸ்
மறுபக்கம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்த நிலையில், கடைசியாக விளையாடிய 6 லீக் போட்டிகளிலும் தோல்விகளை தழுவி தடுமாறி வருகிறது. இதன் காரணமாக புள்ளிப்பட்டியலிலும் அந்த அணி 13 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்து பட்டியலில் 5ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக அந்த அணி இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃபிற்கு முன்னேற முடியும் என்ற நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கானோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், நெஹால் வதேரா ஆகியோரும், பவுலிங்கில் அர்ஷ்தீப் சிங், மார்கோ ஜான்சென், யுஸ்வேந்திர சஹால், லோக்கி ஃபெர்குசன், சேவியர் பார்ட்லெட், ஷஷாங் சிங் ஆகியோரும் உள்ளது அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் பஞ்சாப் மற்றும் லக்னோ அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 3 போட்டிகளிலும், பஞ்சாப் 0கிங்ஸ் அணி 4 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. ஏக்னா மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 3 முறை மோதியுள்ள நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் 2 முறையும், லக்னோ அணி ஒரு முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.

ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம்
லனோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர் மற்றும் பவுலர்களுக்கு சமமான வாய்ப்பை வழங்கி வருகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் பெரியது என்பதால், பேட்டர்களால் சிக்ஸர்களை அடிப்பது எளிதல்ல. இருப்பினும் நடப்பு சீசனில் இங்கு நடைபெற்ற போட்டிகளிலும் 200+ ரன்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதால், நிச்சயம் அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டியை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

இதையும் படிக்கவும்

உத்தேச லெவன்

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: மிட்செல் மார்ஷ், அர்ஷின் குல்கர்னி, நிக்கோலஸ் பூரன், ஐடன் மார்க்ரம், ரிஷப் பந்த்(கேப்டன்), அக்ஷத் ரகுவன்ஷி, ஹிம்மத் சிங், ஷாபாஸ் அகமது, திக்வேஷ் சிங் ரதி, முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ்.(இம்பேக்ட் வீரர் -மயங்க் யாதவ்)

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கானோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஷஷாங்க் சிங், அஸ்மத்துல்லா ஓமர்சாய், ஹர்பிரீத் பிரார், லோக்கி பெர்குசன், அர்ஷ்தீப் சிங். (இம்பேக்ட் வீரர் - யுஸ்வேந்திர சாஹல்)

TAGGED:

IPL POINT TABLE 2026
PBKS VS LSG
IPL LIVE MATCH TODAY
CRICKET
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.