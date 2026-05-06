ஐபிஎல் 2026: புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் யாருக்கு? ஹைதராபாத் vs பஞ்சாப் இன்று மோதல்
ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய 10 போட்டிகளில், ஹைதராபாத் அணி 9 வெற்றிகளை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : May 6, 2026 at 5:21 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் நடைபெறும் லீக் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 49ஆவது லீக் போட்டியில் பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்த்து ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி, நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பிலும் தொடர்கிறது. இந்த அணி விளையாடிய 10 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 3ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இருப்பினும் தங்களது கடைசி லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு எதிராக தோல்வியைத் தழுவிய கையோடு அந்த அணி இப்போட்டியை எதிர்கொள்வதால், கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
𝙁𝙞𝙧𝙚𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤 🔥 pic.twitter.com/191C3rjCMf— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 6, 2026
அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா ஆகியோர் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி வருவதும், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென் ஆகியோருடன் அனிகெத் வர்மா போன்ற உள்ளூர் வீரர்களும் அதிரடியாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் பாட் கம்மின்ஸ், சாகிப் ஹுசைன், பிரஃபுல் ஹிங்கே, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோர் இருக்கும் நிலையிலும், உலகத்தரம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் இல்லாதது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்தி ஆதிக்கத்தை செலுத்தி இருந்தாலும், கடைசி இரண்டு லீக் போட்டியில் அடைந்த தோல்வி அந்த அணிக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மணியாக பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொடரில் அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 9 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளுடன் 13 புள்ளிகள் பெற்று புள்ளிகள் பட்டியலில் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. அதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் வெற்றியை பதிவு செய்து முதலிடத்தை தக்கவைக்கும் முனைப்புடன் பஞ்சாப் விளையாடவுள்ளது.
Soundcheck before the big game in Hyderabad tonight 🤩💥 pic.twitter.com/DTX6zUp2bR— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) May 6, 2026
அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் டாப் ஆர்டரில் பிரியான்ஷ் ஆர்யா மற்றும் பிரப்சிம்ரன் சிங் அசத்தலான தொடக்கத்தை வழங்கி வருகின்றனர். அவர்களுடன் மிடில் ஆர்டரை கவனிக்க ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், கூப்பர் கானொலி, ஷஷாங் சிங், நெஹல் வதேரா என நட்சத்திர வீரர்கள் வரிசைக்கட்டி நிற்கின்றனர். அதேசமயம் அணியின் பவுலிங்கில் அர்ஷ்தீப் சிங், மார்கோ ஜான்சென், யுஸ்வேந்திர சஹால் ஆகியோருடன் லோக்கி ஃபெர்குசன், சேவியர் பார்ட்லெட், ஷஷாங் சிங் ஆகியோரும் உள்ளது கூடுதல் பலத்தை காட்டுகிறது.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஹைதராபாத் மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் இதுவரை 25 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 17 போட்டிகளிலும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 12 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளன. ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய 10 போட்டிகளில், ஹைதராபாத் அணி 9 வெற்றிகளை பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.
ராஜீவ் காந்தி மைதானம்
ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமானதாக இருந்து வருகிறது. இதனால் நிச்சயம் இங்கு அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டிகளை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் இரவு நேர போட்டிகளின் போது பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும்.
Round 2️⃣ of six-hitting mayhem loading 🔥🤯💥#PBKS struck in the first meeting… now #SRH is ready to return fire and complete the revenge? 👊#TATAIPL Revenge Week 2026 👉 #SRHvPBKS | WED, MAY 6, 6:30 PM pic.twitter.com/4zElH77V75— Star Sports (@StarSportsIndia) May 6, 2026
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
இதையும் படிக்கவும்
உத்தேச லெவன்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அனிகேத் வர்மா, பாட் கம்மின்ஸ்(கேப்டன்), ஹர்ஷ் துபே, சாகிப் ஹுசைன், ஹர்ஷல் படேல். (இம்பேக்ட் வீரர் - எஷான் மலிங்கா)
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, கூப்பர் கானோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், நேஹால் வதேரா, மார்கோ ஜான்சன், சேவியர் பார்ட்லெட், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல்.(இம்பேக்ட் வீரர் - விஜய்குமார் வைஷாக்)