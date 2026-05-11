ஐபிஎல் 2026: பிளே ஆஃப் வாய்ப்பைத் தக்கவைக்கப்போவது யார்? பஞ்சாப் vs டெல்லி இன்று மோதல்

தர்மசாலா மைதானத்தில் பஞ்சாப் மற்றும் டெல்லி அணிகள் இதுவரை 4 முறை மோதியுள்ள நிலையில், இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சமநிலையில் உள்ளன.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 1:18 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 55ஆவது லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் தற்போது வரையிலும், எந்த அணியும் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யாமல் உள்ள நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பில் இருந்து வெளியேறியுள்ளன. இதனால் மற்ற 8 அணிகளில் எந்த நான்கு அணிகள் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

இந்த நிலையில், இன்றைய தினம் நடைபெற இருக்கும் 55ஆவது லீக் போட்டியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை எதிர்த்து, அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்த நிலையில், கடைசியாக விளையாடிய மூன்று லீக் போட்டிகளிலும் தோல்விகளை தழுவி தடுமாறி வருகிறது. இதன் காரணமாக புள்ளிப்பட்டியலிலும் முதலிடத்தில் இருந்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியானது, தற்சமயம் 13 புள்ளிகளுடன் நான்காம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக அந்த அணி எஞ்சிய லீக் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கானோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், நெஹால் வதேரா ஆகியோரும், பவுலிங்கில் அர்ஷ்தீப் சிங், மார்கோ ஜான்சென், யுஸ்வேந்திர சஹால், லோக்கி ஃபெர்குசன், சேவியர் பார்ட்லெட், ஷஷாங் சிங் ஆகியோரும் உள்ளது அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்

அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு நடப்பு ஐபிஎல் சீசன் பெரிதளவில் சிறப்பாக அமையவில்லை. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 11 போட்டிகளில் வெறும் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்று, 8 புள்ளிகளுடன் 8ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிலும் அந்த அணி கடைசியாக விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியைத் தழுவிய கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளதால், கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் பதும் நிசங்கா கேஎல் ராகுல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், சமீர் ரிஸ்வி, நிதிஷ் ரானா போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்பட்டாலும், ஒருசேர ரன்களை சேர்க்க தவறி வருவது அணியின் தோல்விக்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் நடராஜன், குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்படும் நிலையில், மிட்செல் ஸ்டார்க்கும் இணைந்துள்ளது அணியின் பவுலிங் யுனிட்டை பலப்படுத்தியுள்ளது.

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் பஞ்சாப் மற்றும் டெல்லி அணிகள் இதுவரை 36 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 18 போட்டிகளிலும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 17 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. தர்மசாலா மைதானத்தில் இரு அணிகளும் இதுவரை 4 முறை மோதியுள்ளன. அதில் இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சமநிலையில் உள்ளன.

தர்மசாலா கிரிக்கெட் மைதானம்

தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமான மைதானங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. மேலும் இங்கு அதிகளவு பவுன்ஸ் மற்றும் வேகம் இருக்கும் என்பதால் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆதிக்கத்தை செலுத்தலாம். அதேசமயம் பொறுமையுடன் விளையாடும் பேட்டர்களும் ரன்களை குவிக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேற்கொண்டு இந்த மைதானத்தில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், இரண்டாவதாக பேட்டிங் செய்யும் அணி வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

நேரலை தகவல்கள்

ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கானோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், ஷஷாங்க் சிங், மார்கோ ஜான்சன், ஹர்ப்ரீத் ப்ரார்/விஜய்குமார் வைஷாக், லோக்கி ஃபெர்குசன், அர்ஷ்தீப் சிங். (இம்பேக்ட் வீரர் - யுஸ்வேந்திர சாஹல்).

டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: பதும் நிஷங்கா, கேஎல் ராகுல், அபிஷேக் போரல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அக்ஸர் படேல் (கேப்டன்), கைல் ஜேமிசன், குல்தீப் யாதவ், முகேஷ் குமார், டி நடராஜன். (இம்பேக்ட் வீரர் - மிட்செல் ஸ்டார்க்).

