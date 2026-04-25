ஐபிஎல் 2026: பஞ்சாப்பின் தொடர் வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா டெல்லி?
அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 12 முறை மோதியுள்ள நிலையில், இரு அணிகளும் தலா 6 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சமநிலையில் உள்ளன.
Published : April 25, 2026 at 12:01 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் நாளை நடைபெறும் 35-வது லீக் ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரித்து வருகிறது. இதில் நாளை நடைபெறும் 35ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் அக்ஸர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை எதிர்த்து, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
அக்சர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சுமாரான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தியுள்ளது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 3 வெற்றி மற்றும் 3 தோல்விகளுடன் 6 புள்ளிகளை பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 6-வது இடத்தில் உள்ளது. அதிலும் கடந்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்திற்கு எதிராக தோல்வியை தழுவிய கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் பதும் நிஷங்கா, கேஎல் ராகுல், நிதிஷ் ரானா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப், டேவிட் மில்லர் ஆகியோருடன் அக்ஸர் படேல், அஷுதோஷ் சர்மா ஆகியோரும் இருப்பது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில், லுங்கி இங்கிடி, நடராஜன், குல்தீப் யாதவ் ஆகியோருடன் தற்போது மிட்செல் ஸ்டார்க்கும் டெல்லி அணியில் இணைந்துள்ளது, பவுலிங் துறையை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ்
மறுபுறம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் அசைக்க முடியாத பலத்துடன் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்து வருகிறது. குறிப்பாக அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று, தோல்வியே சந்திக்காத ஒரே அணியாக 10 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இதனால் இந்த போட்டியிலும் அந்த அணி ஆதிக்கத்தை தொடரும் முனைப்புடன் விளையாடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கூப்பர் கானோலி, மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், ஷஷாங் சிங் என அதிரடி வீரர்கள் வரிசைக்கட்டி நிற்கின்றனர். மறுபக்கம் பவுலிங்கில் அர்ஷ்தீப் சிங், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், வைஷாக் விஜயகுமார் ஆகியோருடன் யுஸ்வேந்திர சஹாலும் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த ஆட்டத்திலும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி தங்களுடையை வெற்றி நடையை தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளு தலா 17 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்து சமபலத்துடன் உள்ளன. அதேசமயம் ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. மேலும், டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 12 முறை மோதியுள்ள நிலையில், டெல்லி மற்றும் பஞ்சாப் இரு அணிகளும் தலா 6 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சமநிலை இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அருண் ஜெட்லி மைதானம்
டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாகவே கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டர் எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்று சிறியதாக இருப்பதால், பேட்டர்கள் எளிதாக சிக்ஸர்களை விளாச முடியும். இருப்பினும் ஆட்டம் செல்ல செல்ல பவுலர்களாலும் இங்கு ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியும். இதனால் போட்டியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் மிதவேக பவுலர்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, கூப்பர் கானோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், நேஹால் வதேரா, ஷஷாங்க் சிங், மார்கோ ஜான்சன், யுஸ்வேந்திர சஹால், அர்ஷ்தீப் சிங், விஜய்குமார் வைஷாக். இம்பேக்ட் வீரர் - சேவியர் பார்ட்லெட்.
டெல்லி கேப்பிட்டல்: பதும் நிஷங்கா, கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், அக்ஸர் படேல் (கேப்டன்), குல்தீப் யாதவ், டி நடராஜன், முகேஷ் குமார், லுங்கி இங்கிடி..(இம்பேக்ட் வீரர் - அஷுதோஷ் சர்மா).