ஐபிஎல் 2026: பிரப்ஷிம்ரன், ஸ்ரேயாஸ் அதிரடி; மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தியது பஞ்சாப் கிங்ஸ்
மும்பைக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தோல்வியையே தழுவாமல் 9 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
Published : April 16, 2026 at 11:11 PM IST
மும்பை: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 24ஆவது லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய மும்பை அணியில் ரியான் ரிக்கெல்டன் 2 ரன்னிலும், சூர்யகுமார் யாதவ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த குயின்டன் டி காக் - நமன் தீர் இணை அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 100 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். பின்னர் 50 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், நமன் தீர் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அதேசமயம் மறுபக்கம் அபாரமாக விளையாடி வந்த குயின்டன் டி காக் தனது 3ஆவது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார்.
மறுபக்கம் களமிறங்கிய ஹர்திக் பாண்டியா, ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட், திலக் வர்மா ஆகியோர் வந்த வேகத்தில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்ப, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த குயின்டன் டி காக் 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 112 ரன்களைச் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 195 ரன்களை குவித்தது. பஞ்சாப் தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியிலும் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் பிரியான்ஷ் ஆர்யா 15 ரன்களிலும், கூப்பர் கனோலி 17 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த பிரப்ஷிம்ரன் சிங் மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் அபாரமாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடிய இருவரும் தங்களின் அரைசதத்தை பதிவு செய்ததுடன், அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தனர்.
இதில் இருவரும் இணைந்து மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 139 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 5 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 66 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த பிரப்ஷிம்ரன் சிங் 11 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 80 ரன்களையும், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் 10 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 16.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தோல்வியையே தழுவாமல் 9 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் முதலிடத்திற்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.