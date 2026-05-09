ஐபிஎல் 2026: கேகேஆர் அணி பிளே ஆஃப் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன?
நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரில் கேகேஆர் அணி விளையாடிய 10 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகள், 5 தோல்விகள் மற்றும் ஒரு முடிவில்லை என மொத்தமாக 9 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.
Published : May 9, 2026 at 5:33 PM IST
ஹைதராபாத்: நடப்பு ஐபிஎல் சீசனின் தொடக்கத்தில் தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்து வந்த கேகேஆர் அணி தற்போது அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து கம்பேக் கொடுத்துள்ளதுடன், பிளே ஆஃப் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துள்ளது.
ஐபிஎல் என்றழைக்கப்படும் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதில் தற்போது வரையிலும் 51 லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 14 புள்ளிகளுடன் தரவரிசையில் முதலிடத்திலும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 13 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், ஆர்சிபி மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் தலா 12 புள்ளிகளூடன் அடுத்தடுத்து இடங்களிலும் உள்ளனர்.
இதன் காரணமாக இந்த ஐபிஎல் தொடரில் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பை உறுதி செய்வதற்கு அணிகளுக்கு மத்தியிலான போட்டி சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அந்தவகையில், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அஜிங்கியா ரஹானே தலைமையில் களமிறங்கிய கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தொடரின் ஆரம்பத்தில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்து தடுமாறியது. இதனால் அந்த அணியின் பிளே ஆஃப் கனவும் கேள்விக்குறியானது.
…and then the beast was unleashed 🔥 pic.twitter.com/xEPPXRXRrm— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 9, 2026
ஏனெனில் அந்த அணி முதலில் விளையாடிய 5 லீக் போட்டிகளிலும் தோல்விகளைச் சந்தித்து ஏமாற்றமளித்தது. இந்நிலையில், தற்போது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை குவித்து ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக நேற்றைய தினம், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸுக்கு எதிராக 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தி இருந்தது.
இதில் அணியின் தொடக்க வீரர் ஃபின் ஆலன் அபாரமாக விளையாடியதுடன் 47 பந்துகளில் தனது சதத்தையும் பதிவு செய்து மிரட்டி இருந்தார். கேகேஆர் அணியின் இந்த வெற்றியானது, அவர்களுடைய பிளே ஆஃப் கனவையும் உயிர்ப்பிக்க செய்துள்ளது. ஏனெனில் இந்த வெற்றியின் மூலம் கேகேஆர் அணி விளையாடிய 10 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகள், 5 தோல்விகள் மற்றும் ஒரு முடிவில்லை என மொத்தமாக 9 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், அந்த அணி தங்களுக்கு மீதமுள்ள நான்கு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றால், மேலும் எட்டு புள்ளிகளைப் பெற்று மொத்தம் 17 புள்ளிகளுடன் தொடரை முடிக்கும். தற்போதைய சூழலில் ஐபிஎல் அணிகள் 16 புள்ளிகளை பெற்றால் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்துவிடும் என்பதால், கேகேஆர் அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்தாலே பிளே ஆஃப் செல்ல போதுமானதாகும்.
மாறாக, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஏதேனும் ஒரு போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவினாலும், ரன் ரேட் மற்றும் மற்ற அணிகளின் வெற்றி தோல்வியை கணக்கில் கொண்டு மட்டுமே அவர்களுடைய பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு தீர்மாணிக்கப்படும். ஏனெனில் தற்போதையக் சூழ்நிலையில் கேகேஆர் அணியின் நெட் ரன் ரேட் -0.167 புள்ளிகளைப் பெற்று பட்டியலில் 7ஆம் இடத்தில் நீடித்து வருகிறது.
எனவே, அவர்கள் பிளே-ஆஃப் பந்தயத்தில் நீடிக்கவும், நெட் ரன் ரேட் அவர்களுக்கு சாதகமாக அமையவும் மீதமுள்ள நான்கு போட்டிகளில் குறைந்தது மூன்றிலாவது வெற்றி பெற வேண்டும். அதன்படி, கேகேஆர் அணி அடுத்ததாக ஆர்சிபி, குஜராத் டைட்டன்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிகளை எதிர்கொள்ள உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.