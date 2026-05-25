ஐபிஎல் 2026 பிளே-ஆஃப்: மோதும் அணிகளும், ரிசர்வ் டே விதிமுறைகளும்
ஐபிஎல் தொடரை பொறுத்தவரையில் இறுதிப்போட்டிக்கு மட்டுமே ரிசர்வ் டே விதிமுறை பொருந்தும். அதேசமயம் குவாலிஃபையர், எலிமினேட்டர் மற்றும் இரண்டாவது குவாலிஃபையர் போட்டிகளுக்கு ரிசர்வ் டே இந்த விதிமுறை பொருந்தது.
Published : May 25, 2026 at 1:58 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த தொடரின் லீக் சுற்று போட்டிகள் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தன. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகள் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.
அதேசமயம் இந்த நான்கு அணிகளும் தலா ஒரு முறை ஐபிஎல் பட்டத்தை வென்றுள்ளன. இதன் காரணமாக எந்த அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. அதேசமயம் ஐபிஎல் தொடரில் அதிக முறை கோப்பையை வென்ற அணிகளான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் லீக் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறி ஏமாற்றமளித்துள்ளனர்.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் புள்ளிப்பட்டியலில், முதல் 3 இடங்களை பிடித்துள்ள அணிகள் தலா 18 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளன. ஆனால் நெட் ரன் ரேட் அடிப்படையில் பெங்களூரு அணி முதலிடத்திலும், குஜராத் அணி இரண்டாவது இடத்திலும், ஹைதராபாத் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. அதேசமயம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியானது 16 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது.
குவாலிஃபையர்
இதன் காரணமாக புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களைப் பிடித்துள்ள ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெற்றுள்ளன. இப்போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும். எனவே, இரு அணிகளும் இப்போட்டியை மிகவும் முக்கியமானதாக கருதுகின்றனர்.
அதேசமயம் இந்த போட்டியில் தோல்வியடையும் அணிக்கு இறுதிப் போட்டி செல்ல மற்றொரு வாய்ப்பும் கிடைக்கும். அந்தவகையில் தோல்வியடையும் அணி, இரண்டாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் விளையாடும். அதில் வெற்றிபெறும் பட்சத்தில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் பெறும்.
எலிமினேட்டர்
மறுபக்கம் புள்ளிகள் பட்டியலில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது இடத்தில் உள்ள சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் எலிமினேட்டர் போட்டியில் மோதவுள்ளன. இதில் தோல்வியடையும் அணிக்கு இரண்டாவது வாய்ப்பு கிடைக்காது என்பதுடன், தொடரிலிருந்தும் வெளியேற்றப்படும். எனவே இப்போட்டி இரு அணிகளுக்கும் மிக முக்கியமானது.
இதில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு இரண்டாவது குவாலிஃபையர் போட்டியில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அந்தவகையில் முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் தோல்வியடையும் அணியும், எலிமினேட்டரில் வெற்றிபெறும் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதில் வெற்றி பெறும் அணிக்கு இறுதிப்போட்டியில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறும்.
ரிசர்வ் டே விதிமுறை
ஐபிஎல் தொடரை பொறுத்தவரையில் இறுதிப்போட்டிக்கு மட்டுமே ரிசர்வ் டே விதிமுறை பொருந்தும். அதேசமய்ம் முதல் மூன்று பிளே-ஆஃப் போட்டிகளான குவாலிஃபையர், எலிமினேட்டர் மற்றும் இரண்டாவது குவாலிஃபையர் போட்டிகளுக்கு ரிசர்வ் டே இந்த விதிமுறை பொருந்தது. ஒருவேளை மழையினால் போட்டிகள் பாதிக்கப்பட்டால், அதே நாளில் போட்டியை நடத்தி முடிக்க கூடுதல் நேரம் வழங்கப்படும். முழுமையாக 20 ஓவர்கள் விளையாட முடியாவிட்டால், ஓவர்கள் குறைக்கப்பட்டு குறைந்தபட்சம் தலா 5 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியாக நடத்த முயற்சி செய்யப்படும்.
ஒருவேளை அதுவும் சாத்தியமில்லை என்றால், சூப்பர் ஓவர் மூலம் வெற்றியாளர் தீர்மானிக்கப்படுவார். ஆனால் மழையால் ஒரு பந்து கூட வீச முடியாமல் போட்டி முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டால், லீக் சுற்றின் புள்ளிகள் பட்டியலில் முன்னிலையில் இருக்கும் அணி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும். ஆனால் இறுதிப் போட்டிக்கு மட்டும் ரிசர்வ் டே சாதகம் உள்ளது. போட்டி நடக்கும் மே 31ஆம் தேதி மழையால் போட்டி முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டால், அடுத்த நாளுக்கு போட்டி மாற்றப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஐபிஎல் 2026 பிளே-ஆஃப் அட்டவணை
- குவாலிஃபையர் 1: மே 26 - ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs குஜராத் டைட்டன்ஸ், தர்மசாலா
- எலிமினேட்டர்: மே 27 - சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - சண்டிகர்
- குவாலிஃபையர் 2: மே 29 - குவாலிஃபையர் 1-இல் தோல்வியடைந்த அணி vs எலிமினேட்டரில் வெற்றி பெற்ற அணி - சண்டிகர்
- இறுதிப்போட்டி: மே 31 - குவாலிஃபையர் 1-இன் வெற்றியாளர் vs குவாலிஃபையர் 2-இன் வெற்றியாளர் - அகமதாபாத்
பிளே-ஆஃப் போட்டிகளை எப்போது, எங்கே பார்ப்பது?
ஐபிஎல் தொடரின் மற்றப்போட்டிகளை போலவே, பிளேஆஃப் போட்டிகளையும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். பிளேஆஃப் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.