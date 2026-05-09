இத்தாலிய ஓபன் 2026: முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறினார் நோவாக் ஜோகோவிச்
இத்தாலி ஓபன் டென்னின்ஸ் தொடரின் முதல் சுற்றிலேயே நோவாக் ஜோகோவிச் வெளியேறுவது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : May 9, 2026 at 2:50 PM IST
ஹைதராபாத்: இத்தாலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் முதல் சுற்றில் உலகின் முன்னணி வீரரான நோவாக் ஜோகோவிச் 6-2, 2-6, 4-6 என்ற செட் கணக்கில் குரோஷியவின் டினோ பிரிஸ்மிக்கிடம் தோல்வியைத் தழுவினார்.
இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் ரோம் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் முன்னாணி வீரர்களில் ஒருவரான செர்பியாவின் நோவாக் ஜோகோவிச், குரோஷியாவைச் சேர்ந்த டினோ பிரிஸ்மிக்கியை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் தொடங்கிய இந்த போட்டியில் இரு வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
இதில் நோவாக் ஜோகோவிச் முதல் செட்டை 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், இரண்டாவது செட்டை பிரிஸ்மிக்கி 2-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டிற்கு சென்றது. கடைசி செட்டை வெல்லும் முனைப்புடன் இருவரும் விளையாட ஆட்டத்தின் பரபரப்பும் கூடியது. இறுதியில் பிரிஸ்மிக்கி 6-4 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்று ஜோகோவிச்சிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
இதன் மூலம் டினோ பிரிஸ்மிக்கி 2-6, 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் நோவாக் ஜோகோவிச்சை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு சர்வதேச டென்னிஸில் கம்பேக் கொடுத்திருந்த நோவாக் ஜோகோவிச், இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறியது ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
மேற்கொண்டு இத்தாலி ஓபன் டென்னின்ஸ் தொடரின் முதல் சுற்றிலேயே நோவாக் ஜோகோவிச் வெளியேறுவது இதுவே முதல் முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக கடந்த மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற இந்தியன் வேல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் போது அவர் காயத்தை சந்தித்திருந்தார். இதன் காரணமாக கடந்த இரண்டு மாதங்களாக ஓய்வில் இருந்த ஜோகோவிச், தற்போது பங்கேற்ற முதல் ஆட்டத்திலேயே தோல்வியை தழுவியுள்ளார்.
தனது தோல்வி குறித்து பேசிய ஜோகோவிச், "நான் எதில் பின்தங்கியிருக்கிறேன் என்பது எனக்கு தெரியும். அதனை மேம்படுத்த முயற்சிப்பேன். ஏனெனில் உயர்மட்டப் போட்டிகளில் கடுமையாகப் போட்டியிட்டு, முன்னேறும் நிலையில் நான் இல்லை. இருப்பினும் நான் தொடர்ந்து விளையாடித்தான் ஆக வேண்டும். ஏனெனில் எங்காவது ஒரு புள்ளியில் இருந்துதான் தொடங்க வேண்டும்.
இப்போது என்னுடைய சூழ்நிலை இப்படித்தான் உள்ளது. இதில் என்னால் முடிந்த சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்க முயற்சிக்கிறேன். அதற்காக நான் கடினமாகப் பயிற்சி செய்கிறேன். எனது உடல் எவ்வளவு ஒத்துழைக்கிறதோ அந்தளவிற்குப் பயிற்சி எடுக்கிறேன். ஆனால் களத்தில் அதன் முடிவு எப்படி இருக்கும் என்பது உண்மையில் கணிக்க முடியாத ஒன்று. எதிர்வரும் பிரஞ்சு ஓபன் தொடருக்குள் நான் முழு உடற்தகுதியுடன் இருப்பேன் என்று நம்புகிறேன்"என்று தெரிவித்தார்.