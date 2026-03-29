300 டி20 போட்டிகளில் விளையாடும் முதல் ஐபிஎல் அணி! வரலராறு படைக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ்

Published : March 29, 2026 at 5:29 PM IST

ஹைதராபாத்: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடுவதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 300 டி20 போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் ஐபிஎல் அணி என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை படைக்கவுள்ளது.

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் இன்றைய லீக் ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியன்களான மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வரும் நிலையில், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளன.

இந்த நிலையில் இப்போட்டியின் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியானது புதிய வரலாற்று சாதனையை படைக்கவுள்ளது. அதன்படி, கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தங்களுடைய 300ஆவது டி20 போட்டியில் விளையாடவுள்ளது. இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டில் 300 போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் ஐபிஎல் அணி என்ற சாதனையையும் மும்பை இந்தியன்ஸ் படைக்கவுள்ளது.

அதேசமயம் உலகளவில் பாகிஸ்தான் மற்றும் சோமர்செட் அணிகளுக்குப் பிறகு 300 டி20 போட்டிகளில் விளையாடும் மூன்றாவது அணி என்ற பெருமையையும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பெறவுள்ளது. முன்னதாக பாகிஸ்தான் மற்றும் சோமர்செட் அணிகள் தலா 303 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், தற்சமயம் அவர்களுடைய வரிசையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் இணையவுள்ளது.

கடந்த 2008ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து தற்போது வரையிலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 277 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடிவுள்ளது. இதுதவிர்த்து, சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் 22 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளது. இதுவரை விளையாடிய 299 போட்டிகளில் 162 வெற்றிகளுடன், டி20 அரங்கில் மிகவும் வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்றாக மும்பை இந்தியன்ஸ் திகழ்கிறது.

இதுதவிர ஐபிஎல் தொடரில் 5 முறையும், சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் இரண்டு முறையும் என மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி சாம்பியன் பட்டங்களையும் வென்று அசத்தியுள்ளது. இவ்வாறு பல்வேறு சாதனைகளை படைத்திருக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, இன்று விளையாடும் தங்களுடைய 300ஆவது டி20 போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று அசத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

மும்பை இந்தியன்ஸ்: ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், குயின்டன் டி காக், திலக் வர்மா, ராபின் மின்ஸ், ரியான் ரிக்கல்டன், அதர்வா அன்கோலேகர், நமன் திர், மிட்செல் சான்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், கார்பின் போஷ், ஷர்துல் தாக்கூர், ராஜ் பாவா, டிரென்ட் போல்ட், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தீபக் சாஹர், ரகு சர்மா, அஸ்வனி குமார், அல்லா கசன்ஃபர், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், மயங்க் மார்கண்டே, டேனிஷ் மாலேவார், முகமது இசார், மயங்க் ராவத்.

