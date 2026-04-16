ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா 2026: பஞ்சாப்பை வீழ்த்தி மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்புமா மும்பை இந்தியன்ஸ்?
வான்கடே மைதானத்திலும் மும்பை மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் 10 முறை மோதிய நிலையில், அதில் தலா 5 வெற்றிகளுடன் சமபலம் வகிக்கின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : April 16, 2026 at 2:11 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 24-வது லீக் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி முதல் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 24ஆவது லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்களான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை எதிர்த்து, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ்
ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கிய நிலையிலும், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவி வருவது ரசிகர்களை பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும், ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, எப்போதும் இக்கட்டான சூழலில் இருந்து மீண்டு வரும் வல்லமை கொண்ட அணியாக இருப்பதால், அணி மீதான ரசிகர்களின் நம்பிக்கையும், எதிர்பார்ப்பும் இன்னும் குறையவில்லை.
ஏனெனில் ஃபார்மில் இல்லாத சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் திலக் வர்மா போன்ற பேட்ஸ்மேன்கள், சரியான நேரத்தில் சோபிக்கும் பட்சத்தில் எந்த நேரத்திலும் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றக்கூடிய திறனை கொண்டுள்ளன. பந்துவீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஒரு மிகப்பெரும் பலமாக இருந்து வருகிறார். இருப்பினும் இன்றைய ஆட்டத்தில் முன்னாள் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா விளையாட மாட்டார் என்பது அந்த அணிக்கு கூடுதல் அழுத்ததை கொடுத்துள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியில் மும்பை அணி பஞ்சாப்பின் சவாலை எவ்வாறு சமாளிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ்
மறுபக்கம் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இந்த சீசனில் சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அந்த அணியின் தொடக்க ஆட்டக்க வீரர்கள் பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்ஷிம்ரன் சிங் ஆகியோர் அதிரடியாக விளையாடி அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுக்கின்றனர். அவர்களுடன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கூப்பர் கானொலி, நெஹல் வதேரா, மர்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், ஷஷாங்க் சிங், மார்கோ ஜான்சன் என அதிரடி வீரர்களும் வரிசைக்கட்டி நிற்பது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபக்கம் அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவையில் ஸேவியர் பார்ட்லெட் மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் ஜோடி பவர்ப்ளே மற்றும் டெத் ஓவர்களில் எதிரணி பேட்ஸ்மேன்களுக்கு கடும் சவாலை கொடுத்து வருகின்றனர். அவர்களுடன் யுஸ்வேந்திர சஹால், வைஷாக் விஜயகுமார், மார்கோ ஜான்சன், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் ஆகியோரும் இருப்பது பஞ்சாப் அணிக்கு கூடுதல் பலமாக அமைந்துள்ளது. இதனால் மும்பை அணியை அவர்களின் சொந்த மைதானத்தில் வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி சாதிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் மும்பை மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் இதுவரை 34 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளுமே தலா 17 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று சமபலத்துடன் உள்ளன. மேற்கொண்டு இன்றைய போட்டி நடைபெறும் வான்கடே மைதானத்திலும் இரு அணிகளும் 10 முறை மோதியுள்ள நிலையில், அதில் தலா 5 வெற்றிகளுடன் சமபலம் வகிக்கின்றன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்
மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஆடுகளமாக இருந்து வருகிறது. இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் சிறியதாகவும், மைதானத்தின் அவுட்ஃபீல்ட் வேகமாகவும் ரிஉப்பதால் அது பேட்டர்களுக்கு சாதகத்தை வழங்குகிறது. குறிப்பாக இரவு நேரப் போட்டிகளில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரியான் ரிக்கெல்டன், குயின்டன் டி காக், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா(கேப்டன்), ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், நமன் திர், மிட்செல் சான்ட்னர், ஷர்துல் தாக்கூர், தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா. (இம்பேக்ட் வீரர்- அஷ்வனி குமார்).
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கனோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), நேஹால் வதேரா, மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், ஷஷாங்க் சிங், மார்கோ ஜான்சன், சேவியர் பார்ட்லெட், விஜய்குமார் வைஷாக், அர்ஷ்தீப் சிங். (இம்பேக்ட் வீரர்-யுஸ்வேந்திர சாஹல்).