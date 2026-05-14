ஐபிஎல் 2026: பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிராக பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது மும்பை இந்தியன்ஸ்
இன்றைய போட்டிக்கான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ஹர்திக் பாண்டியா, சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் விளையாடாத நிலையில், ஜஸ்பிரித் பும்ரா கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : May 14, 2026 at 7:25 PM IST
தர்மசாலா: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், எந்தெந்த அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 58ஆவது லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் ஜஸ்பிரித் பும்ரா முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.
இன்றைய போட்டிக்கான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் அல்லா கசான்ஃபர் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடித்துள்ளனர். மறுபக்கம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஹர்ப்ரீத் பிரார், சேவியர் பார்ட்லெட், அஸ்மதுல்லா ஒமர்ஸாய் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடித்துள்ளனர். இதில் ஏற்கெனவே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருக்கும் நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலையில் உள்ளது.
Hello from @mipaltan's new captain 👋
பிளேயிங் லெவன்
மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரியான் ரிக்கல்டன், நமன் திர், திலக் வர்மா, ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், வில் ஜாக்ஸ், ராஜ் பாவா, கார்பின் போஷ், தீபக் சாஹர், ஷர்துல் தாக்கூர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா(கேப்டன்), ரகு சர்மா.
இம்பேக்ட் வீரர்கள் - ரோஹித் சர்மா, மயங்க் ராவத், ராபின் மின்ஸ், கிரிஷ் பகத், டிரென்ட் போல்ட்
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரியான்ஷ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கோனாலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், ஷஷாங்க் சிங், அஸ்மத்துல்லா ஓமர்சாய், மார்கோ ஜான்சன், சேவியர் பார்ட்லெட், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல்
இம்பேக்ட் வீரர்கள் - விஜய்குமார் வைஷாக், ஹர்பிரீத் ப்ரார், மிட்செல் ஓவன், விஷ்ணு வினோத், பிரவீன் துபே
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் பஞ்சாப் மற்றும் மும்பை அணிகள் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 18 போட்டிகளிலும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 17 போட்டியிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. மேற்கொண்டு இவ்விரு அணிகளும் தர்மசாலா மைதானத்தில் இதற்கு முன்பு ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே மோதியுள்ளன. அதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 50 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பையை வீழ்த்தியது.
🚨 Team News from Dharamshala 🚨
➡️ Sherfane Rutherford and Shardul Thakur
⬅️ Suryakumar Yadav and AM Ghazanfar
தர்மசாலா கிரிக்கெட் மைதானம்
தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமான மைதானங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. மேலும் இங்கு அதிகளவு பவுன்ஸ் மற்றும் வேகம் இருக்கும் என்பதால் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆதிக்கத்தை செலுத்தலாம். அதேசமயம் பொறுமையுடன் விளையாடும் பேட்டர்களும் ரன்களை குவிக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேற்கொண்டு இந்த மைதானத்தில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், இரண்டாவதாக பேட்டிங் செய்யும் அணி வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.