ஐபிஎல் 2026: சிஎஸ்கேவுக்கு எதிராக பவுலிங்கை தேர்வு செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ்

இன்றைய போட்டிக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மும்பை இந்தியன்ஸ்
மும்பை இந்தியன்ஸ் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 7:20 PM IST

மும்பை: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இத்தொடரின் 'எல் கிளாசிகோ' என்றழைக்கப்படும் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ரோஹித் சர்மா விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அதே பிளேயிங் லெவனுடனே அந்த அணி களமிறங்குகிறது. மறுபக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் தொடரின் மிகவும் வெற்றிகரமான அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இன்றைய போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

மும்பை இந்தியன்ஸ்: குயின்டன் டி காக், நமன் திர், சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா(கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், மிட்செல் சான்ட்னர், ஜஸ்பிரிட் பும்ரா, கிரிஷ் பகத், அல்லா கசன்பர், அஷ்வனி குமார்.

இம்பேக்ட் வீரர் - வில் ஜாக்ஸ், ராஜ் பாவா, ஷர்துல் தாக்கூர், டேனிஷ் மல்வார், மயங்க் மார்கண்டே

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்(கேப்டன்), சர்ஃபராஸ் கான், டெவால்ட் பிரேவிஸ், ஷிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா, ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், முகேஷ் சவுத்ரி

இம்பேக்ட் வீரர் - பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், மேட் ஹென்றி, அகீல் ஹொசைன், உர்வில் படேல்

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் இதுவரை 39 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் மும்பை அணி 21 போட்டிகளிலும், சிஎஸ்கே அணி 18 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும் வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 13 முறை மோதிய நிலையில், அதில் மும்பை அணி 8 முறையும், சிஎஸ்கே அணி 5 முறையும் வெற்றிபெற்றுள்ளன.

வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்

மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஆடுகளமாக இருந்து வருகிறது. இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் சிறியதாகவும், மைதானத்தின் அவுட்ஃபீல்ட் வேகமாகவும் இருப்பதால் அது பேட்டர்களுக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்குகிறது.

