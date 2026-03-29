ஐபிஎல் 2026: டாஸ் வென்று பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது மும்பை இந்தியன்ஸ்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் ஃபின் ஆலன், கேமரூன் க்ரீன், சுனில் நரைன் மற்றும் பிளெசிங் முசரபானி என நான்கு வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 29, 2026 at 7:20 PM IST
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நேற்று கோலாகலமாக தொடங்கியது. இதில் இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்கள் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இன்றைய போட்டிக்கான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 5 பேட்டர்கள் மற்றும் 6 பவுலர்களை பயன்படுத்தவுள்ளதாக கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா தெரிவித்துள்ளார். மறுபக்கம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் ஃபின் ஆலன், கேமரூன் க்ரீன், சுனில் நரைன் மற்றும் பிளெசிங் முசரபானி என நான்கு வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
🚨 Toss 🚨@mipaltan have won the toss and elected to bowl first against @KKRiders in Match 2⃣— IndianPremierLeague (@IPL) March 29, 2026
பிளேயிங் லெவன்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: ஃபின் ஆலன், அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), கேமரூன் கிரீன், ஆங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரின்கு சிங், ரமன்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன், வருண் சக்கரவர்த்தி, வைபவ் அரோரா, பிளெசிங் முசரபானி.
இம்பேக்ட் பிளேயர்:மனிஷ் பாண்டே, ரோவ்மேன் பவல், கார்த்திக் தியாகி, சவுரப் துபே, தேஜஸ்வி தஹியா
மும்பை இந்தியன்ஸ் : ரோஹித் ஷர்மா, ரியான் ரிக்கல்டன், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட், நமன் திர், ஷர்துல் தாக்கூர், மயங்க் மார்கண்டே, அல்லா கசன்பர், டிரென்ட் போல்ட், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
இம்பேக்ட் பிளேயர்: சூர்யகுமார் யாதவ், கார்பின் போஷ், ராபின் மின்ஸ், ராஜ் பாவா, அஷ்வனி குமார்
நேருக்கு நேர்
மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை 35 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் மும்பை அணி 24 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் கொல்கத்தா அணி 11 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதன் காரணமாக இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றியை பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
3⃣ debutants, 3⃣ new stories ready to be written in 𝑩𝒍𝒖𝒆 & 𝑮𝒐𝒍𝒅 💙#MIvKKR pic.twitter.com/yrI4q1KsZP— Mumbai Indians (@mipaltan) March 29, 2026
வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்
வான்கடே மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஆடுகளமாக இருந்து வருகிறது. இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் சிறியதாகவும், மைதானத்தின் அவுட்ஃபீல்ட் வேகமாகவும் ரிஉப்பதால் அது பேட்டர்களுக்கு சாதகத்தை வழங்குகிறது. குறிப்பாக இரவு நேரப் போட்டிகளில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், சேஸிங் செய்யும் அணிகளுக்கு கூடுதல் வெற்றி வாய்ப்பு கிடைக்கும்.