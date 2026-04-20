திலக் வர்மா, அஸ்வனி குமார் அபாரம்: குஜராத் அணிக்கு எதிராக மும்பை இந்தியன்ஸ் மிரட்டல் வெற்றி
இந்த வெற்றியின் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக நான்கு போட்டிகளில் அடைந்த தோல்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்பியுள்ளது
Published : April 20, 2026 at 11:21 PM IST
அஹ்மதாபாத்: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 30ஆவது லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை.
அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் டேனிஷ் மலேவார் 2 ரன்னிலும், குயின்டன் டி காக் 13 ரன்னிலும், சூர்யகுமார் யாதவ் 15 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த நமன் திர் மற்றும் திலக் வர்மா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் நமன் திர் 45 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.
4⃣5⃣-ball Hundred 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2026
Tilak Varma, TAKE A BOW 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/cawFoZABvQ#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvMI | @mipaltan | @TilakV9 pic.twitter.com/JpC1WB7lHZ
இருப்பினும் மறுபக்கம் தொடர்ந்து அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய திலக் வர்மா இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் ஐபிஎல் தொடரில் தனது முதல் சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். இதில் அவர் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 7 சிக்ஸர்களையும் விளாசினார். இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 199 ரன்களை குவித்தது.
பின்னர் 200 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் சாய் சுதர்ஷன் முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஜோஸ் பட்லரும் 5 ரன்களில் நடையைக் கட்ட, கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 14 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் பெவிலியன் திரும்பினார்.
𝙄𝘾𝙔𝙈𝙄@mipaltan on a roll 💙— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2026
🎥 Some brilliant catching & Mitchell Santner magic in the middle 👌
Updates ▶️ https://t.co/cawFoZABvQ#TATAIPL | #KhelBindaas | #GTvMI pic.twitter.com/jlpUFOyOT5
அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வாஷிங்டன் சுந்தர் 26 ரன்களை சேர்க்க, பின்னர் களமிறங்கிய கிளென் பிலீப்ஸ், ராகுல் திவேத்தியா, ஷாரூக் கான், ரஷித் கான் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் குஜராத் டைட்டன்ஸ் 15.5 ஓவர்களில் 100 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அஸ்வனி குமார் 4 விக்கெட்டுகளையும், அல்லா கசான்ஃபர், மிட்செல் சான்ட்னர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்பியும் அசத்தியுள்ளது.