ஐபிஎல் 2026: ரோஹித், ரிக்கெல்டன் அதிரடியில் கேகேஆரை பந்தாடியது மும்பை இந்தியன்ஸ்

இந்த வெற்றியின் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 2012ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஐபிஎல் தொடரில் தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ரோஹித் சர்மா vs ரியான் ரிக்கெல்டன்
ரோஹித் சர்மா vs ரியான் ரிக்கெல்டன் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 11:16 PM IST

மும்பை: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நேற்று கோலாகலமாக தொடங்கியது. இதில் இன்று (மார்ச் 29) நடைபெற்ற இரண்டாவது லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்கள் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

இதனையடுத்து களமிறங்கிய கேகேஆர் அணிக்கு கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானே மற்றும் ஃபின் ஆலன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் மளமளவென உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 69 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஃபின் ஆலன் 37 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேமரூன் க்ரீன் 18 ரன்களில் நடையைக் கட்ட, மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்து விளையாடி வந்த அஜிங்கியா ரஹானேவும் 3 பவுண்டரி, 5 சிக்ஸர்கள் என 67 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி மற்றும் ரிங்கு சிங் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ரகுவன்ஷியும் அரைசதம் கடந்த கையோடு 51 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

இறுதியில் ரிங்கு சிங் 33 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் கேகேஆர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 220 ரன்களை சேர்த்தது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஷர்தூல் தாக்கூர் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மும்பை அணிக்கு ரோஹித் சர்மா - ரியான் ரிக்கெல்டன் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர்.

இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 148 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். அதன்பின் சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஹித் சர்மா 4 பவுண்டரி, 8 சிக்ஸர்கள் என 78 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, ரியான் ரிக்கெல்டனும் 6 பவுண்டரி, 6 சிக்ஸர்கள் என 81 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

மேற்கொண்டு களமிறங்கிய சூர்யகுமார் யாதவும் 16 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து பெவிலியன் திரும்பினார். இறுதியில் திலக் வர்மா மற்றும் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இதில் திலக் வர்மா 20 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஹர்திக் பாண்டியா 18 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.

மேற்கொண்டு 2012ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஐபிஎல் தொடரின் முதல் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. முன்னதாக 2012ஆம் ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான வெற்றிக்கு பிறகு, கடந்த 13 சீசன்களாகத் தனது முதல் லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

