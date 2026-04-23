ஐபிஎல் 'எல் கிளாசிகோ': பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பைத் தக்கவைக்கப் போவது யார்? மும்பை vs சென்னை இன்று மோதல்
வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 13 முறை மோதிய நிலையில், அதில் மும்பை அணி 8 முறையும், சிஎஸ்கே அணி 5 முறையும் வெற்றிபெற்றுள்ளன.
Published : April 23, 2026 at 2:51 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 33-வது லீக் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இத்தொடரின் 'எல் கிளாசிகோ' என்றழைக்கப்படும் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஐபிஎல் தொடரின் மிகவும் வெற்றிகரமான அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இன்றைய போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ்
ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நடப்புத் தொடரில் பெரும் சவால்களைச் சந்தித்து வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் வெறும் 2 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 7ஆவது இடத்தில் உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக நான்கு போட்டிகளில் அடைந்த தொடர் தோல்விக்கு பிறகு, அந்த அணி தங்களுடைய கடைசி லீக் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் இப்போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.
அணியின் பேட்டிங்கில் திலக் வர்மா ஃபார்முக்கு திரும்பியுள்ளது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் சூர்யகுமார் யாதவ், ரோஹித் சர்மா போன்ற வீரர்கள் ரன்களை சேர்க்க தடுமாறி வருவது அணிக்கு பிரச்சனையாக உள்ளது பந்துவீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா சிறப்பாகச் செயல்பட்டாலும், மற்ற பந்துவீச்சாளர்கள் ரன்களை வாரி வழங்குவது அந்த அணிக்குக் கூடுதல் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
மறுபுறம், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, புள்ளிப்பட்டியலில் 8ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இந்த அணி விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 2 வெற்றியை மட்டுமே பதிவு செய்துள்ளது. அதிலும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கையில் இருந்த வெற்றியை தவறவிட்ட கையோடு, இப்போது பலம் பொருந்திய மும்பை இந்தியன்ஸை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
அணியின் பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், சர்ஃப்ராஸ் கான், டெவால்ட் பிரேவிஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இருந்தாலும், ஆயுஷ் மாத்ரே தொடரில் இருந்து விலகி இருப்பது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இன்றைய போட்டிக்கான சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவனில் எம்.எஸ்.தோனி இடம் பிடிப்பார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது அணி வீரர்களுக்கு உத்வேகமளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் இதுவரை 39 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் மும்பை அணி 21 போட்டிகளிலும், சிஎஸ்கே அணி 18 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும் வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 13 முறை மோதிய நிலையில், அதில் மும்பை அணி 8 முறையும், சிஎஸ்கே அணி 5 முறையும் வெற்றிபெற்றுள்ளன.
வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்
மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஆடுகளமாக இருந்து வருகிறது. இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் சிறியதாகவும், மைதானத்தின் அவுட்ஃபீல்ட் வேகமாகவும் இருப்பதால் அது பேட்டர்களுக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்குகிறது. குறிப்பாக இரவு நேரப் போட்டிகளில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
மும்பை இந்தியன்ஸ்: குயின்டன் டி காக், டேனிஷ் மாலேவார்/ரோஹித் சர்மா, நமன் திர், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், கிரிஷ் பாரத், மிட்செல் சான்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா. (இம்பேக்ட் வீரர் - அஷ்வனி குமார்)
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், சர்பராஸ் கான், ஷிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜேமி ஓவர்டன், எம்எஸ் தோனி (வி.கே.), அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன். (இம்பேக்ட் வீரர் - குர்ஜப்னீத் சிங்)