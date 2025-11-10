டிசம்பர் 15-ல் ஐபிஎல் வீரர்களுக்கான மினி ஏலம்?
ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் சஞ்சு சாம்சனை ஒப்பந்தம் செய்ய ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடருக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் எதிவரும் டிசம்பர் 15ஆம் தேதி நடத்தபடும் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்தியாவின் டி20 கிரிக்கெட் திருவிழா என்றழைக்கப்படும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 19-வது சீசன் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளது. மேலும் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் வீரர்களுக்கான மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் நடைபெறும் என்ற தகவல்களும் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. ஏனெனில் ஐபிஎல் அணிகள் எந்தெந்த வீரர்களைத் தக்கவைக்கும், எந்தெந்த வீரர்கள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்ற சந்தேகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இந்நிலையில் ஐபிஎல் தொடரின் மினி ஏலம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. சமீபத்திய ஊடக அறிக்கைகளின் படி, ஐபிஎல் தொடருக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் எதிவரும் டிசம்பர் 15ஆம் தேதி நடத்தபடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக ஐபிஎல் அணிகள் தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்கள் பட்டியலை சமர்பிக்கும் படி பிசிசிஐ அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் செய்திகள் கூறுகின்றன.
🚨 IPL AUCTION ON DECEMBER 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) November 9, 2025
- 2026 IPL auction likely to happen on December 15th. [Gaurav Gupta from TOI] pic.twitter.com/eJySSRWJBy
மேலும், இந்த ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலம் முன்னதாக வளைகுடா நாடுகளில் நடைபெறும் என்று கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், சமீபத்திய தகவல்களின் படி இந்த ஏலாம் இந்தியாவில் நடத்தப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த ஏலாமானது எங்கு நடைபெறும் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை. முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஏலம் துபாயிலும், 2024ஆம் ஆண்டிற்கான ஏலம் ஜெட்டாவிலும் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன்?
இந்த நிலையில், ஐபிஎல் வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்னதாகவே ஐபிஎல் அணிகள் மாற்று அணி வீரர்களை ஒப்பந்தம் செய்யவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன. அந்தவகையில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் சஞ்சு சாம்சனை ஒப்பந்தம் செய்ய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. அதேசமயம் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ரவீந்திர ஜடேலா, டெவால்ட் பிரெவிஸ் ஆகியோரை கேட்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
🚨 THE BIGGEST IPL TRADE 🚨 [Espn Cricinfo]— Johns. (@CricCrazyJohns) November 9, 2025
- Sanju Samson likely to CSK.
- Jadeja & Sam Curran likely to RR. pic.twitter.com/SncgXHbnVC
அடுத்த சீசனிலும் விளையாடும் தோனி
அதேசமயம் எதிர் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி விளையாடுவாரா? என்ற கேள்வியும் எழுந்து வருகின்றன. ஏனெனில் தற்சமயம் 44 வயதை எட்டியிருக்கும் தோனி, சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஓய்வை அறிவித்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடரில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இருப்பினும் அவர் ஐபிஎல் போட்டிகளைத் தாண்டி மற்ற எந்தவொரு கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்பதை தவிர்த்துள்ளார்.
இதனால் கடந்த சில சீசன்களாகவே எம்.எஸ்.தோனி ஐபிஎல் தொடரில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்ற பேச்சுகள் எழுந்த நிலையிலும், அவர் தொடர்ச்சியாக ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வருகிறார். எப்போதும் போலவே இந்த ஆண்டு எம்.எஸ்.தோனி ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவாரா? அல்லது தொடருக்கு முன்னதாக ஓய்வை அறிவிப்பாரா? என்ற குழப்பத்தில் ரசிகர்கள் இருந்தனர். ஆனால் அவர் அடுத்த சீசனிலும் விளையாடுவார் என்பதை அந்த அணியின் சி.இ.ஓ. காசி விஸ்வநாதன் உறுதிப்படுத்தியதை தொடர்ந்து ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.