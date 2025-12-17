ஐபிஎல் 2026: அனைத்து அணிகளின் முழுமையான வீரர்கள் பட்டியல்
ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் இந்தியாவின் அன்கேப்ட் வீரர்களான பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரை தலா ரூ.14.20 கோடி என்ற தொகைக்கு சிஎஸ்கே அணி வாங்கி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.
Published : December 17, 2025 at 11:58 AM IST
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசனுக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் நேற்றைய தினம் அபுதாபியில் நடைபெற்றது. இந்த ஏலத்தில் மொத்தம் 77 இடங்களை நிரப்புவதற்காக ஐபிஎல் அணிகள் ரூ.215.45 கோடியை செலவு செய்துள்ளனர். இந்த ஏலத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் கேமரூன் க்ரீன் ரூ.25.20 கோடி என்ற மிகப்பெரும் தொகைக்கு கேகேஆர் அணியால் வாங்கப்பட்டார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் மிக அதிக தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
அதேசமயம் இந்த ஏலத்தில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த சர்வதேச அறிமுகமில்லாத வீரர்களான பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரை தலா ரூ.14.20 கோடி என்ற தொகைக்கு சிஎஸ்கே அணி வாங்கி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. ஏனெனில் இருவருடைய அடிப்படி ஏலத்தொகை ரூ.30 லட்சம் தான். ஆனால் இறுதியில் இருவரும் சுமார் 4,733 மடங்கு அதிக தொகைக்கு சிஎஸ்கே அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதுதவிர இலங்கை அணியின் மதிஷா பதிரானா (18 கோடி), இங்கிலாந்தின் லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் (13 கோடி), வங்கதேசத்தின் முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான் (9.20 கோடி), ஆஸ்திரேலியாவின் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் (8.60 கோடி), இந்திய வீரர் ஆகிப் தார் (8.40 கோடி) உள்ளிட்டோர் அதிக தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில், ஏலத்திற்கு பிறகான ஐபிஎல் அணிகளின் வீரர்கள் பட்டியலை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
December 16, 2025
ஐபிஎல் அணிகளின் முழுமையான வீரர்கள் பட்டியல்
- சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.
- மும்பை இந்தியன்ஸ்: ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், குயின்டன் டி காக், திலக் வர்மா, ராபின் மின்ஸ், ரியான் ரிக்கல்டன், அதர்வா அன்கோலேகர், நமன் திர், மிட்செல் சான்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், கார்பின் போஷ், ஷர்துல் தாக்கூர், ராஜ் பாவா, டிரென்ட் போல்ட், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தீபக் சாஹர், ரகு சர்மா, அஸ்வனி குமார், அல்லா கசன்ஃபர், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், மயங்க் மார்கண்டே, டேனிஷ் மாலேவார், முகமது இசார், மயங்க் ராவத்
- கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, அனுகுல் ராய், உம்ரான் மாலிக், ஹர்ஷித் ராணா, மணீஷ் பாண்டே, ரமன்தீப் சிங், வருண் சக்ரவர்த்தி, ரின்கு சிங், ரோவ்மன் பவல், சுனில் நரைன், ரச்சின் ரவீந்திரா, வைபவ் அரோரா, பிரசாந்த் சோலங்கி, கேமரூன் கிரீன், முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான், தேஜஸ்வி சிங், ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட், ஆகாஷ் தீப், மதீஷா பதிரானா, ராகுல் திரிபாதி, தக்ஷ் கம்ரா, சர்தக் ரஞ்சன், கார்த்திக் தியாகி.
- ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், பில் சால்ட், ஜிதேஷ் சர்மா, குர்னால் பாண்டியா, ஸ்வப்னில் சிங், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்ஃபர்ட், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், யாஷ் தயாள், புவனேஷ்வர் குமார், நுவான் துஷாரா, ரசிக் சலாம், அபிநந்தன் சிங், சுயாஷ் சர்மா, வெங்கடேஷ் ஐயர், ஜேக்கப் டஃபி, சாத்விக் தேஸ்வால், மங்கேஷ் யாதவ், ஜோர்டான் காக்ஸ், விக்கி ஓஸ்ட்வால், கனிஷ்க் சௌஹான், விஹான் மல்ஹோத்ரா.
- பஞ்சாப் கிங்ஸ்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), நேஹால் வதேரா, பிரியன்ஸ் ஆர்யா, பிரப்சிம்ரன் சிங், ஷஷாங்க் சிங், பைலா அவினாஷ், ஹர்னூர் பண்ணு, முஷீர் கான், விஷ்ணு வினோத், மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், அஸ்மத்துல்லா ஓமர்சாய், சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ், மிட்செல் ஓவன், அர்ஷ்தீப் சிங், வைஷாக் விஜய்குமார், மார்கோ ஜான்சன், யாஷ் தாக்கூர், சேவியர் பார்ட்லெட், லோக்கி ஃபெர்குசன், யுஸ்வேந்திர சாஹல், ஹர்பிரீத் ப்ரார், பென் துவர்ஷூயிஸ், கூப்பர் கணொலி, பிரவின் துபே, விஷால் நிஷாத்
- குஜராத் டைட்டன்ஸ்: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரஷித் கான், பிரசித் கிருஷ்ணா, சாய் சுதர்சன், கிளென் பிலிப்ஸ், ராகுல் திவேத்தியா, ஷாருக் கான், ஜேசன் ஹோல்டர், ககிசோ ரபாடா, ஜோஸ் பட்லர், முகமது சிராஜ், ஜெயந்த் யாதவ், நிஷாந்த் சிந்து, குமார் குஷாக்ரா, அனுஜ் ராவத், மானவ் சுதர், இஷாந்த் ஷர்மா, வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷத் கான், குர்னூர் பிரார், சாய் கிஷோர், அசோக் சர்மா, டாம் பான்டன், பிருத்விராஜ் யார்ரா, லூக் வுட்
- ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், சந்தீப் ஷர்மா, நந்த்ரே பர்கர், ரியான் பராக், ஷிம்ரான் ஹெட்மையர், குவேனா மபாகா, ஷுபம் துபே, பிரிஜேஷ் சர்மா, ஆடம் மில்னே, யுத்வீர் சிங் சரக், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், துஷார் தேஷ்பாண்டே, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரவீந்திர ஜடேஜா, ரவி பிஷ்னோய், டொனவன் ஃபெரீரா, சாம் கரண், ரவி சிங், சுஷாந்த் மிஸ்ரா, அமன் ராவ் பெராலா, விக்னேஷ் புதூர், யாஷ் ராஜ் புஞ்சா, குல்தீப் சென்.
- சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), பிரைடன் கார்ஸ், அபிஷேக் சர்மா, அனிகேத் வர்மா, கமிந்து மெண்டிஸ், ஸ்மாறன் ரவிச்சந்திரன், இஷான் கிஷன், டிராவிஸ் ஹெட், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அமித் குமார், ஹர்ஷ் துபே, கிரெய்ன்ஸ் ஃபுலெட்ரா, ஹர்ஷல் படேல், ஜெய்தேவ் உனட்கட், சிவம் மாவி, ஈஷான் மலிங்கா, ஜீஷன் அன்சாரி, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், சலில் அரோரா, பிரஃபுல் ஹிங்கே, ஓன்கர் தர்மலே, சாகிப் ஹுசைன், ஷிவாங் குமார்.
- லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), ஆயுஷ் பதோனி, ஐடன் மார்க்ரம், மிட்செல் மார்ஷ், திக்வேஷ் ரதி, மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, அப்துல் சமத், ஆகாஷ் சிங், ஹிம்மத் சிங், ஷாபாஸ் அகமது, நமன் திவாரி, அர்ஷின் குல்கர்னி, மயங்க் யாதவ், நிக்கோலஸ் பூரன், அவேஷ் கான், மொஹ்சின் கான், எம். சித்தார்த், பிரின்ஸ் யாதவ், அர்ஜுன் டெண்டுல்கர், முகமது ஷமி, வனிந்து ஹசரங்கா, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், அக்ஷத் ரகுவன்ஷி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, முகுல் சவுத்ரி.
- டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: அக்சர் படேல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், சமீர் ரிஸ்வி, முகேஷ் குமார், கருண் நாயர், அபிஷேக் போரல், அஷுதோஷ் சர்மா, கேஎல் ராகுல், லுங்கி இங்கிடி, விப்ராஜ் நிகம், மாதவ் திவாரி, அஜய் மண்டல், குல்தீப் யாதவ், திரிபுரானா விஜய், மிட்செல் ஸ்டார்க், டி.நடராஜன், துஷ்மந்த சமீரா, நிதிஷ் ராணா, ஔகிப் தார், பதும் நிசாங்கா, கைல் ஜேமிசன், பென் டக்கெட், டேவிட் மில்லர், பிருத்வி ஷா, சாஹில் பராக்.