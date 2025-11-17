ஐபிஎல் மினி ஏலம் 2025: அணிகள் தக்கவைத்த, விடுவித்த வீரர்களின் முழு பட்டியல்!
ஐபிஎல் அணிகள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்கள், அணிகளுடம் மீதமுள்ள ஏலத்தொகை உள்ளிட்ட விவரங்களைப் இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசனுக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் அடுத்த மாதம் 16ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெறவுள்ளது. அதற்கு முன்னதாக ஐபிஎல் அணிகள் தக்க வைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்களை அறிவிக்க நவம்பர் 15ஆம் தேதி கடைசி நாள் என்றும் பிசிசிஐ தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. இதனையடுத்து ஒவ்வொரு ஐபிஎல் அணியும் தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளனர்.
அதேசமயம் சில அணிகள் டிரேடிங் மூலம் மற்ற அணி வீரர்களையும் வாங்கினர். அதன்படி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது கடந்த சீசன்களில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த சஞ்சு சாம்சனை ரூ.18 கோடிக்கு டிரெடிங் செய்துள்ளது. மேலும் சஞ்சுவுக்கு பதிலாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சிஎஸ்கே ஆல் ரவுண்டர்கள் ரவீந்திர ஜடேஜாவை ரூ.14 கோடிக்கும், சாம் கரணை ரூ.2.4 கோடிக்கும் டிரேடிங் செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், வீரர்கள் மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக ஒவ்வொரு ஐபிஎல் அணிகளும் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்கள், அணிகளுடம் மீதமுள்ள ஏலத்தொகை உள்ளிட்ட விவரங்களைப் இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
தக்கவைத்த வீரர்கள்: மகேந்திர சிங் தோனி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சஞ்சு சாம்சன் (டிரேடிங்) ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஷிவம் துபே, உர்வில் பட்டேல், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், அன்ஷுல் கம்போஜ்
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ரவீந்திர ஜடேஜா (டிரேடிங்), ஆண்ட்ரே சித்தார்த், தீபக் ஹூடா, டெவோன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, மதீஷா பத்திரனா, சாம் கர்ரன் (டிரேடிங்), கமலேஷ் நாகர்கோடி, ராகுல் திரிபாதி, ஷேக் ரஷீத், வான்ஷ் பேடி, விஜய் சங்கர்.
மீதமுள்ள இடங்கள் மற்றும் தொகை - 9 இடங்கள் (4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்), ரூ. 43.40 கோடி
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்
தக்கவைத்த வீரர்கள்: நிதிஷ் ராணா (டிரேடிங்), அபிஷேக் போரல், அஜய் மண்டல், அசுதோஷ் சர்மா, அக்சர் படேல், துஷ்மந்த சமீரா, கருண் நாயர், கேஎல் ராகுல், குல்தீப் யாதவ், மாதவ் திவாரி, மிட்செல் ஸ்டார்க், சமீர் ரிஸ்வி, டி நடராஜன், திரிபுரானா விஜய், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், விப்ராஜ் நிகம்
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: டொனோவன் ஃபெரீரா (RRக்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டது), தர்ஷன் நல்கண்டே, ஃபாஃப் டு பிளெஸ்ஸிஸ், ஜேக் ஃப்ரேசர்-மெக்குர்க், மன்வந்த் குமார், மோஹித் சர்மா, செதிகுல்லா அடல்
மீதமுள்ள இடங்கள் மற்றும் தொகை - 8 இடங்கள் (5 வெளிநாட்டு வீரர்கள்), ரூ. 21.80 கோடி
குஜராத் டைட்டன்ஸ்
தக்கவைத்த வீரர்கள்: அனுஜ் ராவத், கிளென் பிலிப்ஸ், குர்னூர் ப்ரார், இஷாந்த் சர்மா, ஜெயந்த் யாதவ், ஜோஸ் பட்லர், ககிசோ ரபாடா, குமார் குஷாக்ரா, மானவ் சுதர், முகமது சிராஜ், அர்ஷத் கான், நிஷாந்த் சிந்து, பிரசித் கிருஷ்ணா, ஆர் சாய் கிஷோர், ராகுல் தெவாடியா, ரஷித் கான், பி சாய் சுதர்சன், எம் ஷாருக் கான், ஷுப்மான் கில், வாஷிங்டன் சுந்தர்
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட் (டிரேடிங்), தசுன் ஷனகா, ஜெரால்ட் கோட்ஸி, கரீம் ஜனத், குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா, மஹிபால் லோம்ரோர்
மீதமுள்ள இடங்கள் மற்றும் தொகை - 5 இடங்கள் (4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்), ரூ. 12.90 கோடி
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
தக்கவைத்த வீரர்கள்: அஜிங்க்யா ரஹானே, அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, அனுகுல் ராய், ஹர்ஷித் ராணா, மணீஷ் பாண்டே, ரமன்தீப் சிங், ரிங்கு சிங், ரோவ்மேன் பவல், சுனில் நரைன், உம்ரான் மாலிக், வைபவ் அரோரா, வருண் சக்ரவர்த்தி
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல், அன்ரிச் நார்ட்ஜே, சேத்தன் சகாரியா, லுவ்னித் சிசோடியா, மொயின் அலி, குயின்டன் டி காக், ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், வெங்கடேஷ் ஐயர்.
மீதமுள்ள இடங்கள் மற்றும் தொகை - 13 இடங்கள் (6 வெளிநாட்டு வீரர்கள்), ரூ. 64.30 கோடி
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
தக்கவைத்த வீரர்கள்: அப்துல் சமத், ஐடன் மார்க்ரம், ஆகாஷ் சிங், அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் (டிரேடிங்), அர்ஷின் குல்கர்னி, அவேஷ் கான், ஆயுஷ் பதோனி, திக்வேஷ் ரதி, ஹிம்மத் சிங், மணிமாறன் சித்தார்த், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, மயங்க் யாதவ், முகமது ஷமி (டிரேடிங்), மிட்செல் மார்ஷ், மொஹ்சின் கான், நிக்கோலஸ் பூரன், பிரின்ஸ் யாதவ், ரிஷப் பந்த், ஷாபாஸ் அகமது
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஆர்யன் ஜூயல், டேவிட் மில்லர், யுவராஜ் சவுத்ரி, ரவி பிஷ்னோய், ராஜ்வர்தன் ஹங்கர்கேகர், ஷர்துல் தாக்கூர் (டிரேடிங்), ஆகாஷ் தீப், ஷமர் ஜோசப்
மீதமுள்ள இடங்கள் மற்றும் தொகை - 6 இடங்கள் (4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்), ரூ. 22.95 கோடி
மும்பை இந்தியன்ஸ்
தக்கவைத்த வீரர்கள்: ஷர்துல் தாக்குர் (டிரேடிங்), ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட் (டிரேடிங்), மயங்க் மார்கண்டே (டிரேண்டிங்), அல்லா கசன்ஃபர், அஷ்வனி குமார், கார்பின் போஷ், தீபக் சாஹர், ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, மிட்செல் சான்ட்னர், நமன் திர், ரகு ஷர்மா, ராஜ் பாவா, ராபின் மின்ஸ், ரோஹித் சர்மா, ரியான் ரிக்கல்டன், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, டிரெண்ட் போல்ட், வில் ஜாக்ஸ்
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் (டிரேடிங்), பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், கர்ன் ஷர்மா, லிசாட் வில்லியம்ஸ், முஜீப் உர் ரஹ்மான், ரீஸ் டாப்லி, கிருஷ்ணன் ஸ்ரீஜித், சத்தியநாராயண ராஜு, விக்னேஷ் புதூர்.
மீதமுள்ள இடங்கள் மற்றும் தொகை - 5 இடங்கள் (1 வெளிநாட்டு வீரர்கள்), ரூ. 2.75 கோடி
பஞ்சாப் கிங்ஸ்
தக்கவைத்த வீரர்கள்: அர்ஷ்தீப் சிங், அஸ்மத்துல்லா ஓமர்சாய், ஹர்னூர் பண்ணு, ஹர்பிரீத் ப்ரார், லோக்கி ஃபெர்குசன், மார்கோ ஜான்சன், மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், மிட்செல் ஓவன், முஷீர் கான், நேஹால் வதேரா, பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியன்ஸ் ஆர்யா, பைலா அவினாஷ், ஷஷாங்க் சிங், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், விஷ்ணு வினோத், வைஷாக் விஜய்குமார், சேவியர் பார்ட்லெட், யாஷ் தாக்கூர், யுஸ்வேந்திர சாஹல்
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: கிளென் மேக்ஸ்வெல், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், ஆரோன் ஹார்டி, கைல் ஜேமிசன், குல்தீப் சென், பிரவீன் துபே.
மீதமுள்ள இடங்கள் மற்றும் தொகை - 4 இடங்கள் (2 வெளிநாட்டு வீரர்கள்), ரூ. 11.50 கோடி
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
தக்கவைத்த வீரர்கள்: டோனோவன் ஃபெரீரா (டிரேடிங்), ரவீந்திர ஜடேஜா (டிரேடிங்), சாம் குர்ரன் (டிரேடிங்), துருவ் ஜூரல், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், குவேனா மபாகா, லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், நந்த்ரே பர்கர், ரியான் பராக், சந்தீப் சர்மா, ஷிம்ரோன் ஹெட்மையர், ஷுபம் துபே, துஷார் தேஷ்பாண்டே, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், யுத்வீர் சிங்
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: சஞ்சு சாம்சன் (டிரேடிங்), நிதிஷ் ராணா (டிரேடிங்), ஆகாஷ் மத்வால், அசோக் ஷர்மா, ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, குமார் கார்த்திகேயா, குணால் சிங் ரத்தோர், மகேஷ் தீக்ஷனா, வனிந்து ஹசரங்கா
மீதமுள்ள இடங்கள் மற்றும் தொகை - 9 இடங்கள் (1 வெளிநாட்டு வீரர்கள்), ரூ. 16.05 கோடி
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
தக்கவைத்த வீரர்கள்: விராட் கோலி, பில் சால்ட், தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார், டிம் டேவிட், க்ருனால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜிதேஷ் சர்மா, புவனேஷ்வர் குமார், யாஷ் தயாள், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா, அபிநந்தன் சிங், ஜேக்கப் பெத்தேல், நுவான் துஷாரா, ரசிக் தார், ஸ்வப்னில் சிங்
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், லுங்கி இங்கிடி, மயங்க் அகர்வால், மனோஜ் பந்தகே, ஸ்வஸ்திக் சிகாரா, மோஹித் ரதி
மீதமுள்ள இடங்கள் மற்றும் தொகை - 8 இடங்கள் (2 வெளிநாட்டு வீரர்கள்), ரூ. 16.40 கோடி
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
தக்கவைத்த வீரர்கள்: அபிஷேக் சர்மா, அனிகேத் வர்மா, பிரைடன் கார்சே, எஷான் மலிங்கா, ஹர்ஷ் துபே, ஹர்ஷல் படேல், ஹென்ரிச் கிளாசென், இஷான் கிஷன், ஜெய்தேவ் உனட்கட், கமிந்து மெண்டிஸ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, பாட் கம்மின்ஸ், ஆர் ஸ்மரன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜீஷன் அன்சாரி
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: முகமது ஷமி (டிரேடிங்), அதர்வா டைடே, சச்சின் பேபி, அபினவ் மனோகர், வியான் முல்டர், ஆடம் ஜம்பா, சிமர்ஜீத் சிங், ராகுல் சாஹர்
மீதமுள்ள இடங்கள் மற்றும் தொகை - 10 இடங்கள் (2 வெளிநாட்டு வீரர்கள்), ரூ. 25.50 கோடி
November 16, 2025
