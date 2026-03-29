ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழா 2026: மும்பையின் கோட்டையில் கொல்கத்தாவிற்கு வெற்றி கிடைக்குமா?
மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் இதுவரை 35 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் மும்பை அணி 24 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : March 29, 2026 at 2:24 PM IST
ஹைதராபாத்: ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற இருக்கும் ஐபிஎல் தொடரின் இரண்டாவது லீக் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் நேற்று கோலாகலமாக தொடங்கியது. இதில் நடைபெற்ற முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு ஐபிஎல் சீசனையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில், இன்று நடைபெறும் இரண்டாவது லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்கள் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.
𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯𝑫𝑨𝒀 𝑺𝑾𝑨𝑮 🆙 pic.twitter.com/U8S3RDqCVs— Mumbai Indians (@mipaltan) March 29, 2026
மும்பை இந்தியன்ஸ்
மும்பை அணியின் மிகப்பெரிய பலம் அதன் வலுவான இந்திய வீரர்களின் பேட்டிங் கூட்டணி. ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் திலக் வர்மா போன்ற அனுபவமிக்க இந்திய பேட்டர்கள் அணியின் முதுகெலும்பாக உள்ளனர். அவர்களுடன் குயின்டன் டி காக், வில் ஜேக்ஸ், ரியான் ரிக்கெல்டன், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட் உள்ளிட்டோரும் இருப்பது அணியின் பேட்டிங்கை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது.
மறுபக்கம் பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் உலகின் சிறந்த பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவரான ஜஸ்பிரித் பும்ராவுடன், நியூசிலாந்தின் டிரென்ட் போல்ட்டும் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அவர்களுடன் ஹர்திக் பாண்டியா, தீபக் சஹார், மிட்செல் சான்ட்னர், கார்பின் போஷ், அல்லா கசான்பர், மயங்க் மார்கண்டே போன்றோரும் உள்ளது நிச்சயம் எதிரணி பேட்டர்களுக்கு கூடுதல் அழுத்தமாக பார்க்கப்படுகிறது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
மறுபக்கம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் பேட்டிங்கும் வலுவாக உள்ளது. ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட், அஜிங்கியா ரஹானே, கேமரூன் க்ரீன், ரிங்கு சிங், ரச்சின் ரவீந்திரா, சுனில் நரைன், ரோவ்மன் பாவெல் உள்ளிட்டோர் வரிசைக்கட்டி நிற்கின்றனர். அவர்களுடன் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரமந்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், மனீஷ் பாண்டே, ராகுல் திரிபாதி உள்ளிட்ட இந்திய வீரர்களும் பக்கபலமாக உள்ளது அணிக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கியுள்ளது.
March 29, 2026
மறுபக்கம் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சு கூட்டணியை அந்த அணி கொண்டுள்ளது. சுனில் நரைன் மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகிய இருவரும் மிடில் ஓவர்களில் எதிரணியின் ரன் வேகத்தை கட்டுப்படுத்துவதுடன், முக்கியமான விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவதில் வல்லவர்கள். இருப்பினும் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சில் ஹர்ஷித் ரானா, முஸ்தஃபிசூர் ரஹ்மான், ஆகாஷ் தீப் ஆகியோர் இல்லாதது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே ஐபிஎல் வரலாற்றில் இதுவரை 35 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் மும்பை அணி 24 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் கொல்கத்தா அணி 11 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதன் காரணமாக இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றியை பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்
வான்கடே மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஆடுகளமாக இருந்து வருகிறது. இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் சிறியதாகவும், மைதானத்தின் அவுட்ஃபீல்ட் வேகமாகவும் ரிஉப்பதால் அது பேட்டர்களுக்கு சாதகத்தை வழங்குகிறது. குறிப்பாக இரவு நேரப் போட்டிகளில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
5 Times Champions vs 3 Times Champions, இந்த அதிரடியான Clash-ல் வெல்லப்போவது யார்? 🔜 🤩— Star Sports Tamil (@StarSportsTamil) March 29, 2026
📺 காணுங்கள் | TATA IPL 2026 | MI vs KKR | இன்று, 6:30 PM | JioHotstar & Star Sports 1 தமிழில்#TATAIPL #TATAIPL2026 pic.twitter.com/IXugZ4EkDH
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
இதையும் படிங்க
உத்தேச லெவன்
மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரோஹித் சர்மா, குயின்டன் டி காக், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), நமன் திர், ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட், கார்பின் போஷ், தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, டிரென்ட் போல்ட்.(இம்பேக்ட் வீரர் - நமன் தீர்)
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: பின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட், அஜிங்க்யா ரஹானே(கேப்டன்), கேமரூன் கிரீன், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங், சுனில் நரைன், வருண் சக்கரவர்த்தி, சேத்தன் சகாரியா, உம்ரான் மாலிக், வைபவ் அரோரா.(இம்பேக்ட் வீரர்-மனீஷ் பாண்டே)