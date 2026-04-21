ஐபிஎல் 2026: மீண்டெழுந்த மும்பை இந்தியன்ஸ்; 'கேப்' ரேஸில் கிளாசென், கம்போஜ் முதலிடம்
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரன்களைக் குவித்த பேட்டராக ஹென்ரிச் கிளாசெனும், அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பவுலராக அன்ஷுல் கம்போஜ்-ம் உள்ளனர்.
Published : April 21, 2026 at 1:45 PM IST
ஹைதராபாத்: குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் ஐபிஎல் புள்ளிப்பட்டியலில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 7-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் - மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி நேற்று அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 199 ரன்களை குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக இறுதி வரை களத்தில் இருந்த திலக் வர்மா 8 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்களுடன் 101 ரன்களை சேர்த்தார்.
மும்பை அசத்தல் கம்பேக்
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் 26 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் குஜராத் டைட்டன்ஸ் 15.5 ஓவர்களில் 100 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அஸ்வனி குமார் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தங்களுடைய இரண்டாவது வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், சதமடித்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய திலக் வர்மா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
🚨 IPL 2026 POINTS TABLE — UPDATED 🚨— Suresh N (@TheDugoutStats) April 20, 2026
MI climb off the bottom with tonight's massive win 💙
GT drop to joint 4th after their first home defeat to MI ever 💀
The race for playoffs is WIDE OPEN 🔥#IPL2026 #PointsTable #MumbaiIndians pic.twitter.com/fihavxOSfB
புள்ளிப்பட்டியல்
இந்த வெற்றியின் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 4 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் 7 ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. அதே சமயம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 11 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், ஆர்சிபி மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் தலா 8 புள்ளிகளுடன் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் இடங்களிலும் உள்ளனர். மேற்கொண்டு சன் ரைசர்ஸ், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் தலா 6 புள்ளிகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்துள்ளன.
அதிக ரன்கள், விக்கெட்டுகள்
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை நடைபெற்று முடிந்த லீக் போட்டிகளின் முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரராக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் ஹென்ரிச் கிளாசென் உள்ளார். அவர் 144.38 என்ற ஸ்டிரைக் ரேட்டில் 283 ரன்களை குவித்துள்ளார். அவருக்கு அடுத்து ஷுப்மன் கில் 265 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், விராட் கோலி 247 ரன்களுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் தொடர்கின்றனர்.
மறுபக்கம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய வீரர்கள் பட்டியலில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அன்ஷுல் கம்போஜ் முதலிடத்தில் உள்ளார். அவர் 6 போட்டிகளில் விளையாடி மொத்தம் 13 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸின் பிரஷித் கிருஷ்ணாவும் (12 விக்கெட்டுகள்), லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸின் பிரின்ஸ் யாதவும் (11 விக்கெட்டுகள்) உள்ளனர்.