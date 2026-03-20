காயம் காரணமாக அடுத்தடுத்து விலகும் நட்சத்திர வீரர்கள்: ஐபிஎல் அணிகளுக்கு பின்னடைவு
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இடம் பிடித்திருந்த ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸ் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
Published : March 20, 2026 at 6:19 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2026 தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பே, பல்வேறு அணிகளைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர்கள் காயம் மற்றும் தனிப்பட்ட காரணங்களால் தொடரிலிருந்து விலகி வருவது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது
ஐபிஎல் 2026 சீசன் தொடங்க இன்னும் சில நாள்களே உள்ளன. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. ஒவ்வொரு அணியும் தொடருக்காக தீவிரமாக தயாராகி வரும் நிலையில், தொடருக்கு முன்பே சில வீரர்கள் காயம் காரணமாக அடுத்தடுத்து விலகி வருவது அந்தந்த அணிகளுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அவ்வாறு ஐபிஎல் தொடரை தவறவிடும் வீரர்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.
🚨 OFFICIAL STATEMENT 🚨
Nathan Ellis has been ruled out of the season due to a Hamstring injury.
Wishing him a speedy recovery! #WhistlePodu #Yellove
நாதன் எல்லிஸ்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இடம் பிடித்திருந்த ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸ் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். இதனை சிஎஸ்கே நிர்வாகமும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக நடைபெற்று முடிந்த ஐபிஎல் வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் நாதன் எல்லிஸை ரூ.2 கோடிக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியானது ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் நாதன் எல்லிஸ், தொடை தசைப்பகுதியில் காயத்தை சந்தித்து, அதற்கான மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதன் காரணமாக எதிவரும் ஐபிஎல் தொடரில் அவரால் விளையாட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பேட் கம்மின்ஸ்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் ஆஸ்திரேலிய வீரர் பாட் கம்மிஸ் காயம் காரணமாக தொடரின் முதல் சில போட்டிகளில் விளையாடமாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர் அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளராகவும் உள்ளதால் சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு அது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக தற்சமயம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இஷான் கிஷனை தற்காலிக கேப்டனாகவும் நியமித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 🚨
Pat Cummins will miss a few games while recovering from injury.
Until he recovers, Ishan Kishan will be the Captain and Abhishek Sharma will be the Vice-Captain.
ஜோஷ் ஹேசில்வுட்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் முக்கிய பந்துவீச்சாளரான ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டும் இந்தத் தொடரில் விளையாடுவது சந்தேகமாக உள்ளது. பவர்பிளே மற்றும் டெத் ஓவர்களில் அவரால் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவது மட்டுமின்றி, ரன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனால் தற்சமயம் அவரும் காயம் காரணமாக அவதிப்பட்டு வருவது ஆர்சிபி அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹர்ஷித் ராணா
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ரான். முன்னதாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து காயம் காரணமாக விலகிய அவர், தற்போது சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறார். இதனால் அவர் ஐபிஎல் தொடரிலும் பங்கேற்க மாட்டார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றனர். ஒருவேளை அவரும் தொடரிலிருந்து விலகும் பட்சத்தில் அது கேகேஆர் அணிக்கு பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மதீஷா பதிரானா
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியாக ரூ.18 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டவர் இலங்கையைச் சேர்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பதிரானா. டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்த அவர், அத்தொடரின் பாதியிலேயே விலகி இருந்தார். இருப்பினும் அவர் காயத்திலிருந்து குணமடைந்திருந்தாலும், முழு உடற்தகுதியை மீண்டும் பெற சிறிது காலம் தேவைப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக தொடரின் சில போட்டிகளை அவர் தவறவிடுவார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
வனிந்து ஹசரங்கா
இலங்கை அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் வனிந்து ஹசரங்கா, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டார். ஆனால் அவரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்து, தொடரிலிருந்து வெளியேறி இருந்தார். மேலும் அவர் தனது காயத்திலிருந்து இதுவரை முழுமையாக குணமடையாத காரணத்தால், முதல் சில போட்டிகளில் விளையாடமாட்டார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
சாம் கரண்
சிஎஸ்கே அணியிலிருந்து டிரேடிங் முறையில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு மாற்றப்பட்ட இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் சாம் கரணுக்கும் இடுப்புப் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர் காயத்திலிருந்து குணமடைய சில காலம் தேவைப்படும் என்பதால், அவரும் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட மாட்டார் என்று கூறப்படுகிறது.
- Nathan Ellis ruled out
- Harshit Rana ruled out
- Sam Curran ruled out
- Adam Millne ruled out
- Pat Cummins uncertain
- Josh Hazlewood still unfit
- Matheesha Pathirana denied NOC by Sri Lanka
- Wanindu Hasaranga doubtful
- Jack Edwards doubtful
- Eshan Malinga doubtful… pic.twitter.com/niXiFRRWJI
ஜேக் எட்வர்ட்ஸ்
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியால் ரூ.3 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்த ஆஸ்திரேலிய ஆல்-ரவுண்டர் ஜேக் எட்வர்ட்ஸ், காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகுவார். ஏற்கனவே சன்ரைசர்ஸ் அணியின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் காயம் காரணமாக முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எட்வர்ட்ஸின் விலகல் அந்த அணிக்கு கூடுதல் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.