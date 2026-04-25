கேட்ச் பிடிக்க முயன்றபோது நேர்ந்த சோகம்: லுங்கி இங்கிடி மருத்துவமனையில் அனுமதி

காயம் காரணமாக லுங்கி இங்கிடி போட்டியில் இருந்து விலகிய நிலையில், கன்கஷன் சப்ஸ்டிடியூட் முறையில் விப்ராஜ் நிகாம் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

லுங்கி இங்கிடி
லுங்கி இங்கிடி (IANS)
Published : April 25, 2026 at 7:06 PM IST

டெல்லி: டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியின் போது காயமடைந்த டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் வீரர் லுங்கி இங்கிடி ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 35ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 264 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக் கேஎல் ராகுல் 67 பந்துகளில் 16 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என 152 ரன்களை குவித்தார்.

இதனையடுத்து இமாலய இலக்கை நோக்கி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது. இந்நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்துகொண்டிருந்தபோது, ஆட்டத்தின் 3ஆவது ஓவரில் டெல்லி அணி வீரர் லுங்கி இங்கிடி காயமடைந்தார். பஞ்சாப் வீரர் பிரியான்ஷ் ஆர்யா அடித்த பந்தை மிட்-ஆஃப் திசையில் நின்றிருந்த இங்கிடி, பின்னோக்கி ஓடிச் சென்று கேட்ச் பிடிக்க முயன்றார்.

ஆனால் அச்சமயத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக அவர் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தார். அப்போது அவரது தலையின் பின்பகுதி மைதானத்தின் தரைப்பகுதியில் மிகவும் பலமாக மோதியது. இதனால் சில நிமிடங்களில் அவர் அசைவற்ற நிலைக்குச் சென்றதால் மைதானத்தில் இருந்த வீரர்கள் பதற்றமடைந்தனர். பின்னர் உடனடியாக களத்திற்கு வந்த மருத்துவ குழுவினர் அவருக்கு முதலுதவி அளித்தனர்.

பின்னர், மைதானத்திற்குள் ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு, அவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளபடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக இப்போட்டியில் லுங்கி இங்கிடியால் மேற்கொண்டு பங்கேற்க முடியா சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிக்கவும்

இதையடுத்து, ஐசிசி விதிகளின்படி டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி கன்கஷன் சப்ஸ்டிடியூட் முறையில் விப்ராஜ் நிகாமை களமிறக்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக இப்போட்டி 15 நிமிடங்களுக்கு மேல் தாமதமான நிலையில், தற்சமயம் மீண்டும் ஆட்டம் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சம்பவம் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியிலும், சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

