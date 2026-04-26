’நான் நலமாக இருக்கிறேன்’ உடல் நலம் குறித்து அப்டேட் வழங்கிய லுங்கி இங்கிடி

டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியின் போது காயமடைந்த டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் வீரர் லுங்கி இங்கிடி ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

Published : April 26, 2026 at 6:30 PM IST

ஹைதராபாத்: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியின் போது காயமடைந்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் லுங்கி இங்கிடி, தான் நலமாக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டி ஒன்றில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 264 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கேஎல் ராகுல் 67 பந்துகளில் 16 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என 152 ரன்களை குவித்தார்.

அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் பிரப்சிம்ரன் சிங் 76 ரன்களையும், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 71 ரன்களையும் சேர்த்து வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 18.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டியில் சதம் விளாசி இருந்த கேஎல் ராகுலுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.

முன்னதாக, இந்த போட்டியின் போது டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி வீரர் லுங்கி இங்கிடி காயமடைந்தார். அதன்படி, பஞ்சாப் அணி பேட்டிங் செய்த போது, ஆட்டத்தின் 3ஆவது ஓவரில் பஞ்சாப் வீரர் பிரியான்ஷ் ஆர்யா அடித்த பந்தை மிட்-ஆஃப் திசையில் நின்றிருந்த இங்கிடி, பின்னோக்கி ஓடிச் சென்று கேட்ச் பிடிக்க முயன்றார். ஆனால் அச்சமயத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக அவர் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தார்.

அப்போது அவரது தலையின் பின்பகுதி மைதானத்தின் தரைப்பகுதியில் மிகவும் பலமாக மோதியது. இதனால் சில நிமிடங்களில் அவர் அசைவற்ற நிலைக்குச் சென்றதால் மைதானத்தில் இருந்த வீரர்கள் பதற்றமடைந்தனர். பின்னர் உடனடியாக களத்திற்கு வந்த மருத்துவ குழுவினர் அவருக்கு முதலுதவி அளித்தனர். பின்னர், மைதானத்திற்குள் ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு, அவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டர்.

அங்கு அவருக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளபட்ட நிலையில், தீவிரப் பரிசோதனைக்குப் பிறகு மருத்துவமனையிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் தான், தனது உடல்நிலை குறித்து அப்டேட்டை இங்கிடி வழங்கியுள்ளார். அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில், "உங்கள் அனைவருக்கு நன்றி, நான் தற்போது நலமாக இருக்கிறேன்" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதையடுத்து அவருடைய பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இருப்பினும் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் மருத்துவ குழுவினர் லுங்கி இங்கிடியை கண்காணிப்பில் வைத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் காரணமாக நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் லுங்கி இங்கிடி மீண்டும் எப்போது களமிறங்குவார் என்ற கேள்விகளும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. இந்த சீசனில் இதுவரை 7 போட்டிகளில் விளையாடிய இங்கிடி, 7 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

