ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது லக்னோ

இன்றைய போட்டிக்கான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் ஹிம்மத் சிங், ஆவேஷ் கான் ஆகியோருக்கு பதிலாக மயங்க் யாதவ் மற்றும் திக்வேஷ் ரதி ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

லக்னோ: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று நடைபெறும் 32-வது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற லக்னோ அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியில் ஹிம்மத் சிங், ஆவேஷ் கான் ஆகியோருக்கு பதிலாக மயங்க் யாதவ் மற்றும் திக்வேஷ் ரதி ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். மறுபக்கம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் எந்தவித மாற்றங்களும் இன்றி அதே பிளேயிங் லெவனுடன் இன்றைய ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: ஆயுஷ் பதோனி, மிட்செல் மார்ஷ், ரிஷப் பந்த், நிக்கோலஸ் பூரன், ஐடன் மார்க்ரம், முகுல் சவுத்ரி, முகமது ஷமி, மொஹ்சின் கான், பிரின்ஸ் யாதவ், திக்வேஷ் ரதி, மயங்க் யாதவ்.

இம்பேக்ட் வீரர்- மணிமாறன் சித்தார்த், ஹிம்மத் சிங், ஜார்ஜ் லிண்டே, மேத்யூ பிரீட்ஸ்கி, அப்துல் சமத்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக், ஷிம்ரோன் ஹெட்மையர், டொனோவன் ஃபெரீரா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ரவி பிஷ்னோய், பிரிஜேஷ் சர்மா, நந்த்ரே பர்கர்.

இம்பேக்ட் வீரர்- லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ரவி சிங், யாஷ் ராஜ் புஞ்சா, ஷுபம் துபே, துஷார் தேஷ்பாண்டே

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 6 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ராஜஸ்தான் அணி 4 போட்டிகளிலும், லக்னோ அணி 2 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே மோதிய நிலையில், அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வெற்றியை பதிவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

லனோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர் மற்றும் பவுலர்களுக்கு சமமான வாய்ப்பை வழங்கி வருகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் பெரியது என்பதால், பேட்டர்களால் சிக்ஸர்களை அடிப்பது எளிதல்ல. இருப்பினும் நடப்பு சீசனில் இங்கு நடைபெற்ற போட்டிகளிலும் 200+ ரன்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதால், நிச்சயம் அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டிகளை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

TAGGED:

LSG VS RR IPL 2026
SUPER GIANTS VS ROYALS
MAYANK YADAV
VAIBHAV SOORYAVANSHI
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.