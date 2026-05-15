ஐபிஎல் 2026: சிஎஸ்கே-வுக்கு எதிராக பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் உர்வில் படேல் மற்றும் முகேஷ் சௌத்ரி பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 7:16 PM IST

லக்னோ: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸை வென்ற லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்றைய போட்டிக்கான லக்னோ அணியில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேசமயம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் உர்வில் படேல் மற்றும் முகேஷ் சௌத்ரி பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருக்கும் நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எஞ்சிய போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் முயற்சியில் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.

பிளேயிங் லெவன்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், கார்த்திக் சர்மா, ஷிவம் துபே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், பிரசாந்த் வீர், அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, முகேஷ் சௌத்ரி ஸ்பென்சர் ஜான்சன்.

இம்பேக்ட் வீரர்கள் - அகீல் ஹொசைன், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேத்யூ ஷார்ட், மேட் ஹென்றி, குர்ஜப்னீத் சிங்

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: மிட்செல் மார்ஷ், நிக்கோலஸ் பூரன், ஐடன் மார்க்ரம், ரிஷப் பண்ட்(கேப்டன்), முகுல் சவுத்ரி, அப்துல் சமத், ஷாபாஸ் அகமது, முகமது ஷமி, மயங்க் யாதவ், ஆகாஷ் மகாராஜ் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்-ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மணிமாறன் சித்தார்த், திக்வேஷ் சிங் ரதி, ஹிம்மத் சிங், ஆயுஷ் பதோனி

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் சென்னை மற்றும் லக்னோ அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 3 போட்டிகளிலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 3 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. ஏக்னா மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 3 முறை மோதியுள்ளன. இதில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை.

ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம்

லனோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர் மற்றும் பவுலர்களுக்கு சமமான வாய்ப்பை வழங்கி வருகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் பெரியது என்பதால், பேட்டர்களால் சிக்ஸர்களை அடிப்பது எளிதல்ல. இருப்பினும் நடப்பு சீசனில் இங்கு நடைபெற்ற போட்டிகளிலும் 200+ ரன்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதால், நிச்சயம் அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டியை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

