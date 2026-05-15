ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: மிட்செல் மார்ஷ் அதிரடியில் சிஎஸ்கேவை வீழ்த்தியது லக்னோ

சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் வீரர் மிட்செல் மார்ஷ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.

மிட்செல் மார்ஷ் - ஜோஷ் இங்கிலிஸ்
மிட்செல் மார்ஷ் - ஜோஷ் இங்கிலிஸ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 11:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

லக்னோ: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி லக்னோவில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.

இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கெய்க்வாட் 13 ரன்களிலும் சஞ்சு சாம்சன் 20 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய உர்வில் படேலும் 6 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் இணைந்த கார்த்திக் சர்மா மற்றும் டெவால்ட் பிரேவிஸ் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தனர். இதில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த கார்த்திக் சர்மா தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார்.

அதன்பின் 25 ரன்கள் எடுத்த கையோடு பிரேவிஸ் விக்கெட்டை இழக்க, அதிரடியாக விளையாடி வந்த கார்த்திக் சர்மாவும் 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 71 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் ஷிவம் தூபே 32 ரன்களையும், பிரசாந்த் வீர் 13 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில் சிஎஸ்கே அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 187 ரன்களை சேர்த்தது. லக்னோ அணி தரப்பில் ஆகாஷ் மஹாராஜ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு மிட்செல் மார்ஷ் அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்து 21 பந்துகளில் அரைசதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார். மேலும் மிட்செல் மார்ஷ் - ஜோஷ் இங்கிலிஸ் இணை முதல் விக்கெட்டிற்கு 135 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். அதன்பின் நிதானமாக விளையாடிய ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 36 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அதேசமயம் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட மிட்செல் மார்ஷ் 9 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 90 ரன்களை சேர்த்த கையோடு ரன் அவுட்டாகினார். அதன்பின் களமிறங்கிய அப்துல் சமத்துடம் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் நிக்கோலஸ் பூரன் மற்றும் முகுல் சௌத்ரி இணையும் அதிரடியாக விளையாடி அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த நிக்கோலஸ் பூரன் 32 ரன்களை எடுத்திருந்தார்.

இதையும் படிக்கவும்

இதன் மூலம் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 16.4 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் அணியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த மிட்செல் மார்ஷ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். அதேசமயம் இந்த தோல்வி காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேஆஃப் வாய்ப்பும் சிக்கலாக மாறியுள்ளது.

TAGGED:

CRICKET
MITCHELL MARSH
SPENCER JOHNSON
CSK VS LSG
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.