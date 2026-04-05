கடைசி வரை களத்தில் நின்ற கேப்டன் ரிஷப் பந்த்; ஹைதராபாத்தை போராடி வென்ற லக்னோ அணி

கடைசி வரை களத்தில் நின்ற கேப்டன் ரிஷப் பந்த்; ஹைதராபாத்தை போராடி வென்ற லக்னோ அணி
ஐபிஎல் தொடரின் இன்றைய முதல் போட்டியில் ஹைதராபாத் மற்றும் லக்னோ அணிகள் மோதின.
Published : April 5, 2026 at 7:16 PM IST
ஹைதராபாத்: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்டஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது.
157 ரன்கள் வெற்றி இலக்கை நோக்கி விளையாடிய லக்னோ அணி, 19.5 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 160 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி இலக்கை அடைந்தது.
இந்த அணியின் துவக்க ஆட்டக்காரரான மார்க்ரம் அருமையான ஓப்பனிங்கை அளித்தார். அவர் 27 பந்துகளில் 45 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், ஷிவங் குமார் வீசிய பந்தில் லிவிங்ஸ்டோனிடம் கேட்ச் கொடுத்து ஆட்டமிழந்தார். மார்க்ரம் எடுத்த ரன்களில் 2 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 6 பவுண்டரிகள் அடங்கும்.
அடுத்து களமிறங்கிய லக்னோ அணியின் கேப்டன் ரிஷப் பந்த், மற்றொரு ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனான மிட்செல் மார்ஸ் உடன் ஜோடி சேர அணியின் ஸ்கோர் சீராக உயர தொடங்கியது. ஆனால், பவர்ப்ளே சுற்றுக்கு பிறகு, மார்ஸ், ஆயுஷ் பதானி (இம்பேக்ட் பிளையர்), நிக்கோலஸ் பூரன் என அடுதடுத்து விக்கெட்டுகள் விழ தொடங்கியது. இதனால் ஒரு கட்டத்தில் ஆட்டம் ஹைதராபாத் அணியின் பக்கம் திரும்பியது.
இருப்பினும் ரன் ரேட் விகிதம் கட்டுக்குள் இருந்ததால், கேப்டன் ரிஷப் பந்த் பொறுப்புடன் ஆடி லக்னோ அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு இட்டு சென்றார். அவர் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல், 50 பந்துகளில் 68 ரன்களை குவித்தார். இவற்றில் 9 பவுண்டரிகள் அடங்கும்.
ஹைதராபாத் அணி தரப்பில் சிறப்பாக பந்துவீசிய ஹர்ஷ் தூபே, 4 ஓவர்களில் 18 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். ஆனால், ஜெய்தேவ் உன்னாத்கட், ஷிவாங் குமார் உள்ளிட்ட பிற பந்துவீச்சாளர்கள் ரன்களை வாரி வழங்கியது லக்னோ அணி வெற்றிப் பெற முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
4 ஓவர்கள் வீசி வெறும் 9 ரன்களை மட்டும் கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய லக்னோ அணியின் முகமது சமி ஆட்டநாயகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
முன்னதாக, ஹைதராபாத் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 156 ரன்களை எடுத்திருந்தது.
வார இறுதி நாளான இன்று நடைபெறும் மற்றொரு லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் (CSK), ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணியும் மோதி வருகின்றன. பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் மாலை 7:30 மணிக்கு தொடங்கி உள்ள இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற சிஎஸ்கே அணி முதலில் பந்துவீசி வருகிறது.