ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானை வீழ்த்தி வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்புமா லக்னோ?

ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே மோதிய நிலையில், அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 1:27 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 32-வது லீக் ஆட்டத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று நடைபெறும் 32-வது லீக் போட்டியில் ரிஷப் பந்த் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும், ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பெரிதளவில் சிறப்பாக செயல்பட தவறியுள்ளது. அந்த அணி இத்தொடரில் இதுவரை விளையாடிய 6 போட்டிகளில் 2இல் மட்டுமே வெற்றி பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் 9ஆவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பாக, கடந்த மூன்று போட்டிகளில் அந்த அணி தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்துள்ளது.

அணியின் பேட்டிங்கில் மிட்செல் மார்ஷ், ஐடன் மார்க்ரம், ரிஷப் பந்த், நிக்கோலஸ் பூரன் போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் இருப்பினும் அவர்கள் ஒரு சேர ரன்களை குவிக்க தவறுவது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. மறுபக்கம் அணியின் பவுலிங்கில் முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோருடன் மணிமாறன் சித்தார்த்தும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு சற்று நம்பிக்கையளிக்கும் விசயமாக உள்ளது.

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
மறுபுறம், ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இந்த ஐபிஎல் தொடரை சிறப்பாகத் தொடங்கி இருந்தாலும், கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. அந்த அணி இத்தொடரில் 6 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் நான்கு இடங்களுக்குள் வலுவான நிலையில் உள்ளது. இதனால் அந்த அணி மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு திரும்பும் முனைப்பில் இப்போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.

அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோரை மட்டுமே பெரிதும் நம்பியுள்ளது. இதனால் மற்ற வீரர்களும் ரன்களை சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். அணியின் பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ரவி பிஷ்னோய், நந்த்ரே பர்கர் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கி வருகிறது.

நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 6 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ராஜஸ்தான் அணி 4 போட்டிகளிலும், லக்னோ அணி 2 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும் ராஜீவ் காந்தி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே மோதிய நிலையில், அதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வெற்றியை பதிவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏக்னா மைதானம்
லனோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர் மற்றும் பவுலர்களுக்கு சமமான வாய்ப்பை வழங்கி வருகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் பெரியது என்பதால், பேட்டர்களால் சிக்ஸர்களை அடிப்பது எளிதல்ல. இருப்பினும் நடப்பு சீசனில் இங்கு நடைபெற்ற போட்டிகளிலும் 200+ ரன்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதால், நிச்சயம் அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டிகளை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் இரவு நேர போட்டிகளின் போது பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும்.

நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: ஆயுஷ் பதோனி, மிட்செல் மார்ஷ், ரிஷப் பந்த், நிக்கோலஸ் பூரன், ஐடன் மார்க்ரம், முகுல் சவுத்ரி, ஹிம்மத் சிங், முகமது ஷமி, அவேஷ் கான், பிரின்ஸ் யாதவ், மொஹ்சின் கான். (இம்பேக்ட் வீரர்- மணிமாறன் சித்தார்த்)

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக், ஷிம்ரோன் ஹெட்மையர், டொனோவன் ஃபெரீரா, ரவீந்திர ஜடேஜா, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ரவி பிஷ்னோய், பிரிஜேஷ் சர்மா, நந்த்ரே பர்கர். (இம்பேக்ட் வீரர்- யாஷ் ராஜ் புஞ்சா)

