ஐபிஎல் 2026: மும்பைக்கு எதிராக பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது கேகேஆர்
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் அல்லா கசான்ஃபர் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : May 20, 2026 at 7:23 PM IST
கொல்கத்தா: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன. அதேசமயம் மீதமுள்ள ஒரு இடத்திற்காக 5 அணிகளுக்கு இடையே தீவிர போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் முக்கியமான லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் நிலையில், டாஸ் வென்றுள்ள கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான கொல்கத்த நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் எந்தவொரு மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை. அதேசமயம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா மற்றும் அல்லா கசான்ஃபர் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
🚨Toss update from Kolkata 🚨@kkriders won the toss and elected to bowl first against @mipaltan— IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2026
இதில் ஏற்கெனவே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழந்துள்ள நிலையில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழலை எதிர்கொண்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த போட்டியில் கொல்கத்தா அணி வெற்றிபெற்று பிளேஆஃபிற்கு முன்னேறுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
மும்பை இந்தியன்ஸ்: ரியான் ரிக்கல்டன், ரோஹித் சர்மா, நமன் திர், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா(கேப்டன்), வில் ஜாக்ஸ், கார்பின் போஷ், தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ரகு சர்மா.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்: ஷர்துல் தாக்கூர், மயங்க் ராவத், ராபின் மின்ஸ், கிரிஷ் பகத், ஏஎம் கசன்ஃபர்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்கியா ரஹானே(கேப்டன்), ஆங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரோவ்மன் பவல், மனிஷ் பாண்டே, ரின்கு சிங், சுனில் நரைன், அனுகுல் ராய், கார்த்திக் தியாகி, வருண் சக்கரவர்த்தி, சவுரப் துபே
இம்பேக்ட் வீரர்கள்: ஃபின் ஆலன், வைபவ் அரோரா, ரமன்தீப் சிங், தேஜஸ்வி தஹியா, ராகுல் திரிபாதி
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் கொல்கத்தா மற்றும் மும்பை அணிகள் இதுவரை 34 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் மும்பை இந்தியன்ஸ் ராயல்ஸ் அணி 23 முறையும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 11 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதேசமயம் ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் இதுவரை இரு அணிகளும் 11 முறை மோதிய நிலையில், அதில் மும்பை அணி 7 போட்டிகளிலும், கொல்கத்தா அணி 4 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.
ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானம்
கொல்கத்தாவில் உள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானம், பேட்ஸ்மேன்கள் மற்றும் பந்துவீச்சாளர்கள் என இருதரப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கும் மைதானங்களில் ஒன்றாக கருதபடுறது. இந்த மைதானத்தின் பவுண்டரி எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்றே சிறியதாக இருப்பதால் அது பேட்டர்களுக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. இதுதவிர மைதானத்தின் அவுட்ஃபீல்டும் வேகமாக இருக்கும் என்பதால், நிச்சயம் இங்கு பெரிய ஸ்கோர் கொண்ட போட்டியை ரசிகர்கள் காணலாம்.