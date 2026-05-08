ஐபிஎல் 2026: டெல்லி-க்கு எதிராக பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது கேகேஆர்
இன்றைய போட்டிக்கான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் நடராஜன் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : May 8, 2026 at 7:22 PM IST
டெல்லி: அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறும் ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெறும் 51ஆவது லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இன்றைய போட்டிக்கான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதற்கேற்ப நடராஜனுக்கு பதிலாக விப்ராஜ் நிகாம் மற்றும் முகேஷ் குமார் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் வெனைல் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் எந்தவித மாற்றங்களும் இல்லை.
🚨Toss update from Delhi🚨@kkriders won the toss and elected to bowl first against @DelhiCapitals— IndianPremierLeague (@IPL) May 8, 2026
Updates ▶️ https://t.co/NaWLphmJKY#TATAIPL | #KhelBindaas | #DCvKKR pic.twitter.com/Nd38qv8r3f
பிளேயிங் லெவன்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்கியா ரஹானே (கேப்டன்), ஆங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரோவ்மன் பவல், மனிஷ் பாண்டே, ரின்கு சிங், சுனில் நரைன், அனுகுல் ராய், கார்த்திக் தியாகி, வைபவ் அரோரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்- ராமன்தீப் சிங், ஃபின் ஆலன், தேஜஸ்வி தஹியா, நவ்தீப் சைனி, டிம் சீஃபர்ட்
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்: பதும் நிசங்கா, கேஎல் ராகுல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அக்ஸர் படேல் (கேப்டன்), அசுதோஷ் சர்மா, விப்ராஜ் நிகம், மிட்செல் ஸ்டார்க், லுங்கி இங்கிடி, முகேஷ் குமார்.
இம்பேக்ட் வீரர்கள் - கருண் நாயர், குல்தீப் யாதவ், டி.நடராஜன், அபிஷேக் போரல், டேவிட் மில்லர்
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா அணிகள் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 19 போட்டிகளிலும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 15 போட்டிகளிலும் விளையாடியுள்ளன. அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இவ்விரு அணிகளும் மோதிய 12 போட்டிகளில், கொல்கத்தா 6 முறையும், டெல்லி 6 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்து சமபலத்துடன் உள்ளனர்.
May 8, 2026
இதையும் படிக்கவும்
அருண் ஜெட்லி மைதானம்
டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம் பொதுவாக பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாகவே கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டர் எல்லைகள் மற்ற மைதானங்களை விட சற்று சிறியதாக இருப்பதால், பேட்டர்கள் எளிதாக சிக்ஸர்களை விளாச முடியும். இருப்பினும் ஆட்டம் செல்ல செல்ல பவுலர்களாலும் இங்கு ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடியும். இதனால் போட்டியில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் மற்றும் மிதவேக பவுலர்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.