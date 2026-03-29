ஐபிஎல் 2026: முதல் போட்டியிலேயே அரைசதம் விளாசி சாதனைகளை குவித்த விராட் கோலி
ஐபிஎல் தொடரில் சேஸிங் செய்யும் போது 4ஆயிரம் ரன்களை கடந்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையை விராட் கோலி பெற்றுள்ளார்.
Published : March 29, 2026 at 6:35 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி அணியின் நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலி அரைசதம் அடித்து அசத்தியதுடன் பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசனின் முதல் லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெங்களூருவில் உள்ள எம். சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 201 ரன்களை எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக இஷான் கிஷன் 80 ரன்களை சேர்த்தார்.
பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆர்சிபி அணியில் தேவ்தத் படிக்கல் 63 ரன்களை சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, விராட் கோலி இறுதிவரை களத்தில் இருந்ததுடன் 69 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 15.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை வீழ்த்தி, தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி அபாரமான அரைசதம் அடித்ததுடன் பல்வேறு சாதனைகளையும் படைத்து அசத்தியுள்ளார். அதன்படி இப்போட்டியில் அவர் அரைசதம் கடந்ததன் மூலம் சேஸிங்கில் தனது 4ஆயிரம் ரன்களை பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் சேஸிங் செய்யும் போது 4ஆயிரம் ரன்களை கடந்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையை விராட் கோலி பெற்றுள்ளார்.
அவர் மொத்தமாக 268 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள நிலையில், அதில் சேஸிங்கில் மட்டும் 4,027 ரன்களைக் குவித்து அசத்தியுள்ளார். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் டேவிட் வார்னர் 3,285 ரன்களுடன் இரண்டாம் இடத்தையும், இந்திய வீரர் ரோஹித் சர்மா 3,238 ரன்களுடன் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.
இதுதவிர, இப்போட்டியில் விராட் கோலி 69 ரன்களை சேர்த்ததன் மூலம், ரோஹித் சர்மாவின் தனித்துவ சாதனையையும் முறியடித்தார். அந்த வகையில், ஐபிஎல் தொடரில் ஒரே மைதானத்தில் சேஸிங்கின் போது அதிக ரன்கள் எடுத்த பேட்ஸ்மேன் என்ற தனித்துவமான சாதனையை கோலி படைத்துள்ளார். முன்னதாக ரோஹித் சர்மா வன்கடே மைதானத்தில் 1,265 ரன்களை எடுத்ததே சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேற்கொண்டு, எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் விராட் கோலி அடிக்கும் 28ஆவது அரைசதமாகவும் இது அமைந்தது. இதன் மூலம், ஒரு குறிப்பிட்ட மைதானத்தில் அதிக முறை அரைசதங்களை விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையை விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார். இதற்கு முன் இங்கிலாந்தின் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ், நாட்டிங்ஹாம் மைதானத்தில் 28 முறை 50+ ரன்களை எடுத்து சாதனை படைத்த நிலையில், அதனை விராட் கோலி சமன் செய்துள்ளார்.