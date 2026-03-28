ஐபிஎல் 2026: விராட் கோலியின் அதிரடியில் சன்ரைசர்ஸை வீழ்த்தி ஆர்சிபி அபார வெற்றி
இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆர்சிபி அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேக்கப் டஃபி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : March 28, 2026 at 11:37 PM IST
பெங்களூரு: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் 19ஆவது சீசனின் முதல் லீக் ஆட்டம் இன்று பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில், டாஸ் வென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
இதையடுத்து பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிஷேக் சர்மா 7 ரன்களிலும், டிராவிஸ் ஹெட் 11 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அடுத்து வந்த நிதிஷ் குமார் ரெட்டியும் ஒரு ரன் மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் இஷான் கிஷன் - ஹென்ரிச் கிளாசென் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினர். இதில் இஷான் கிஷன் அரைசதம் கடந்தார். பின்னர் இருவரும் இணைந்து 97 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஹென்ரிச் கிளாசென் 31 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி வந்த இஷான் கிஷனும் 8 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 80 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் அனிகெத் வர்மா 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
இதன் காரணமாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 201 ரன்களை எடுத்தது. ஆர்சிபி அணி தரப்பில் ஜேக்கப் டஃபி மற்றும் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆர்சிபி அணிக்கு பில் சால்ட் - விராட் கோலி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் பில் சால்ட் 8 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் விராட் கோலியுடன் ஜோடி சேர்ந்த தேவ்தத் படிக்கல் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை மளமளவென உயர்த்தினார். தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த அவர் 21 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து மிரட்டினார்.
பின்னர் 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 61 ரன்களை சேர்த்த கையோடு படிக்கல் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ரஜத் படிதார் 31 ரன்களிலும் ஜித்தேஷ் சர்மா ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என ஆட்டமிழந்தார். அதேசமயம் மறுமுனையில் பொறுப்புடன் விளையாடி வந்த விராட் கோலி அரைசதம் கடந்து அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார்.
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த விராட் கோலி 5 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 69 ரன்களையும், டிம் டேவிட் 16 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 15.4 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை வீழ்த்தி, தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.