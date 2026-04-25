ஐபிஎல் 2026: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அதிரடி பேட்டிங்: டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸை வீழ்த்தி வரலாற்று வெற்றி
ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் அதிகபட்ச இலக்கை சேஸ் செய்த அணி என்ற சொந்த சாதனையையும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் முறியடித்துள்ளது.
Published : April 25, 2026 at 7:57 PM IST
டெல்லி: டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 34ஆவது லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸை வென்ற டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு கேஎல் ராகுல் - பதும் நிஷங்கா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் பதும் நிஷங்கா 11 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ராகுலுடன் ஜோடி சேர்ந்த நிதிஷ் ரானாவும் அதிரடியாக விளையாட அணியின் ஸ்கோரும் மளமளவென உயர்ந்தது. இந்த போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கேஎல் ராகுல், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் முதல் சதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். மேலும் இது அவருடைய 6ஆவது ஐபிஎல் சதமாகவும் அமைந்தது.
மறுபக்கம் நிதிஷ் ரானாவும் அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். பின்னர் இந்த போட்டியில் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிதிஷ் ரானா 11 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 91 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கேஎல் ராகுல் 16 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்கள் என 152 ரன்களை குவித்து அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.
When class meets grace 🤝....— IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2026
....We get to witness a KL Rahul special 😎👏
இதன் மூலம் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 264 ரன்களை குவித்தது. பஞ்சாப் கிங்ஸ் தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங், சேவியர் பார்ட்லெட் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர். பின்னர், இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு பிரப்சிம்ரன் சிங் - பிரியன்ஷ் ஆர்யா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.
இதில் பிரப்சிம்ரன் சிங் அரைசதம் கடந்து அசத்த, பஞ்சாப் அணி பவர்பிளே முடிவில் விக்கெட்டுகள் ஏதுமின்றி 116 ரன்களை குவித்தது. அதன்பின், அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரியான்ஷ் ஆர்யா 2 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 43 ரன்களை சேர்த்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு சதத்தை நெருங்கிய பிரப்சிம்ரன் சிங்கும் 9 பவுண்டரி, 5 சிக்ஸர்கள் என 76 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதன்பின் களமிறங்கிய கூப்பர் கானோலி 17 ரன்களிலும், நெஹால் வதேரா 25 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர். அதேசமயம் இந்த போட்டியில் 4ஆம் வரிசையில் களமிறங்கிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் கேப்டன் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். இதில் அவர் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், அணியையும் வெற்றி பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
Stylish and Impactful 😎— IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2026
Shreyas Iyer leading #PBKS to something special 👏
A fine FIFTY in the chase by the skipper 🫡
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 3 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 71 ரன்களை குவித்திருந்தார். இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 18.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. மேலும் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் அதிகபட்ச இலக்கை சேஸ் செய்த அணி என்ற சொந்த சாதனையையும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் முறியடித்துள்ளது.
முன்னதாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 262 ரன்கள் என்ற இலக்கை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி எட்டியதே இதுநாள் வரையிலும், ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் சேஸ் செய்யப்பட்ட மிக அதிகபட்ச இலக்காக இருந்தது. இந்நிலையில், இன்றைய தினம் 265 ரன்களை சேஸ் செய்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி புதிய வரலாறை படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.