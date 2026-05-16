ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: குஜராத்தை வீழ்த்தி பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைத்தது கேகேஆர்

குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்றதன் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தங்களின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துள்ளது.

கேகேஆர்
கேகேஆர் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 16, 2026 at 11:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கொல்கத்தா: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி கொல்கத்தாவிலுள்ள ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய கேகேஆர் அணியில் கேப்டன் அஜிங்கியா ரஹானே 14 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

பின்னர் இணைந்த ஃபின் ஆலன் மற்றும் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன், இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 95 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் இந்த போட்டியில் சதம் விளாசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஃபின் ஆலன் 4 பவுண்டரிகள், 10 சிக்ஸர்கள் என 93 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி 4 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 82 ரன்களையும், கேமரூன் க்ரீன் 3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 52 ரன்களையும் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தனர். இதன் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் 2 விக்கெட்டுகள் இழக்க 247 ரன்களை சேர்த்தது. குஜராத் அணி தரப்பில் முகமது சிராஜ், சாய் கிஷோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.

பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு சாய் சுதர்சன் - ஷுப்மன் கில் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சாய் சுதர்சன் 23 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் காயம் காரணமாக பாதியிலேயே பெவிலியன் திரும்பினர். நிஷாந்த் சிந்து ஒரு ரன்னிலும் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஷுப்மன் கில்லுடன் இணைந்த ஜோஸ் பட்லரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த அணியின் ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தில் உயரத்தொடங்கியது.

இதில் இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்து அசத்தினர். அதன்பின் சதத்தை நெருங்கிய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் 5 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 85 ரன்களை எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் காயத்தையும் பொறுட்படுத்தாமல் மீண்டும் களமிறங்கிய சாய் சுதர்சன் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். மறுபக்கம் அரைசதம் கடந்திருந்த ஜோஸ் பட்லர் 57 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

இதையும் படிக்கவும்

மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய சாய் சுதர்சன் 53 ரன்களை சேர்த்த நிலையிலும், குஜராத் அணியால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 218 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தங்களின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்துள்ளது.

TAGGED:

FINN ALLEN
SHUBMAN GILL
CRICKET
GT VS KKR
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.