ஐபிஎல் 2026: ஆர்சிபி-யை வீழ்த்தி பிளே-ஆஃப் ரேஸில் நீடிக்குமா கேகேஆர்?
ஆர்சிபி - கேகேஆர் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
Published : May 13, 2026 at 1:56 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 57ஆவது லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் பணியில் அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளதால், எந்தெந்த அணிகள் பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக இன்று நடைபெறும் லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு ஐபிஎல் புள்ளிப்பட்டியலில் ஆர்சிபி அணி விளையாடிய 11 போட்டிகளில் 7 வெற்றிகளை பதிவு செய்து 14 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், கேகேஆர் அணி 8 புள்ளிகளுடன் 8ஆவது இடத்திலும் உள்ளன. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
ரஜத் படிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சீசனின் தொடக்கத்தில் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. தற்சமயம் ஆர்சிபி அணி விளையாடிய 11 லீக் போட்டிகளில் 7 வெற்றி, 4 தோல்விகளை பதிவு செய்து 14 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்கிறது. இந்நிலையில் இன்றைய போட்டியில் வெற்றிபெறும் பட்சத்தில் அந்த அணி பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்பதால், கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அணியின் பேட்டிங்கில் விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், டிம் டேவிட், பில் சால்ட், ஜித்தேஷ் சர்மா என நட்சத்திர வீரர்கள் இருப்பது அணியின் பேட்டிங்கை வலுப்படுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் பவுலிங்கில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் புவனேஷ்வர் குமார் வேகப்பந்து வீச்சை வலுப்படுத்துகின்றனர். அவர்களுடன் இணைந்த குர்னால் பாண்டியா, சுயாஷ் சர்மா உள்ளிட்டோருடம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் இன்றைய போட்டியில் ஆர்சிபி அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து மீண்டும் புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
மறுபுறம், அஜிங்கியா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தொடரின் ஆரம்பத்தில் தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்து வந்தாலும், தற்சமயம் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்து கம்பேக் கொடுக்க தொடங்கியுள்ளது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடியுள்ள 10 லீக் போட்டிகளில் 4 வெற்றிகள் மற்றும் 5 தோல்விகளைச் சந்தித்து 9 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலின் 8ஆம் இடத்தில் உள்ளது.
இதனால் எதிர்வரும் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற நிலைக்கும் கேகேஆர் அணி தள்ளப்பட்டுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் அஜிங்கியா ரஹானே, ஃபின் ஆலன், கேமரூன் க்ரீன், ரோவ்மன் பாவெல், அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங் ஆகியோரும், பவுலிங்கில் வருண் சக்கரவர்த்தி, சுனில் நரைன், மதீஷா பதிரானாவும் உள்ளது அணிக்கு கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் இதுவரை 36 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் கொல்கத்தா அணி 20 போட்டிகளிலும், பெங்களூரு அணி 15 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
ஷஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்கள் மற்றும் பவுலர்களுக்கு சமமான வாய்ப்பு வழங்கி வருகிறது. போட்டியின் தொடக்கத்தில் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கும், மிடில் ஓவர்களில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுக்கும் அதிக ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். மறுபக்கம் நிலைத்து நின்று விளையாடும் பேட்டர்களாலும் ரன்களை குவிக்க முடியும். இரவு நேரங்களில் பனியின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் முதலில் பவுலிங் செய்வது வெற்றிக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: விராட் கோலி, ஜேக்கப் பெத்தேல், தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்),ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜிதேஷ் ஷர்மா , டிம் டேவிட், குர்னால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா. (இம்பேக்ட் வீடர் ரசிக் சலாம் தார்)
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், ஆங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரோவ்மேன் பவல், மணீஷ் பாண்டே, ரின்கு சிங், சுனில் நரைன், அனுகுல் ராய், கார்த்திக் தியாகி, வைபவ் அரோரா. (இம்பேக்ட் வீடர் - வருண் சக்கரவர்த்தி)