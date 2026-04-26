ஐபிஎல் 2026: பிளே ஆஃப் கனவைத் தக்கவைப்பது யார்? லக்னோ vs கொல்கத்தா இன்று மோதல்

Published : April 26, 2026 at 4:15 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 38-வது லீக் ஆட்டத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை அதிகரித்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெறும் 38ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் ரிஷப் பந்த் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை எதிர்த்து, அஜிங்கியா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இப்போட்டி லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் உள்ள அணி நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று முன்னேற்றத்தை காணும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்

ரிஷப் பந்த் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு நடப்பு ஐபிஎல் சீசன் மிக மோசமான ஒன்றாக மாறி வருகிறது. அந்த அணி இதுவரை விளையாடிய 7 போட்டிகளில் 2 வெற்றிகளை மட்டுமே பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 9ஆம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணி கடைசியாக விளையாடிய நான்கு போட்டிகளிலும் படுதோல்வியை சந்தித்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.

அந்த அணிக்கு தற்போது பேட்டிங் துறை மிகப்பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது. ஏனெனில் தொடர்ந்து வீரர்களின் வரிசையை மாற்றி வருவது, பேட்டர்கள் மீதான நம்பிக்கையின்மையை காட்டுகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் அந்த அணி சரியான பேட்டிங் வரிசையை பின்பற்ற வேண்டிய சூழலிற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ், மொஹ்சின் கான், மயங்க் யாதவ் இருப்பது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

மறுபுறம், அஜிங்கியா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி விளையாடிய 7 போட்டிகளில் ஒரே ஒரு வெற்றியை மட்டும் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. எனினும், தங்களது கடைசி லீக் போட்டியில் வலுவான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளதால், அதே உத்வேகத்துடன் கேகேஆர் அணி இன்றைய போட்டியை எதிர்கொள்கிறது.

அணியின் பேட்டிங்கில் டிம் செஃபெர்ட், கேமரூன் க்ரீன், ரோவ்மன் பாவெல், அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன. பவுலிங்கில் வருண் சக்கரவர்த்தி, சுனில் நரைன் ஆகியோருடன், மதீஷா பதிரானாவும் இணைந்துள்ளது கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. நடப்பு சீசனில் ஏற்கனவே இந்த இரு அணிகளும் மோதிய முதல் போட்டியில் லக்னோ வெற்றி பெற்றுள்ளதால், அதற்கான பதிலடிய கேகேஆர் கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் இதுவரை 7 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் லக்னோ அணி 5 போட்டிகளிலும், கேகேஆர் அணி 2 போட்டிகளிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. அதேசமயம் இந்த சீசனில் இரு அணிகளும் மோதிய ஆட்டத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் கேகேஆர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம்

லனோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர் மற்றும் பவுலர்களுக்கு சமமான வாய்ப்பை வழங்கி வருகிறது. ஏனெனில் இங்குள்ள பவுண்டரி எல்லைகள் பெரியது என்பதால், பேட்டர்களால் சிக்ஸர்களை அடிப்பது எளிதல்ல. இருப்பினும் நடப்பு சீசனில் இங்கு நடைபெற்ற போட்டிகளிலும் 200+ ரன்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதால், நிச்சயம் அதிக ஸ்கோரிங் கொண்ட போட்டியை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

நேரலை தகவல்கள்

ஐபிஎல் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறும்.

உத்தேச லெவன்

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்: ஆயுஷ் பதோனி, மிட்செல் மார்ஷ், ரிஷப் பந்த், நிக்கோலஸ் பூரன், ஐடன் மார்க்ரம், ஹிம்மத் சிங், முகுல் சௌத்ரி, முகமது ஷமி, மயங்க் யாதவ், திக்வேஷ் ரதி, மொஹ்சின் கான். (இம்பேக்ட் வீரர் - பிரின்ஸ் யாதவ்)

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்: அஜிங்கியா ரஹானே, டிம் செஃபெர்ட், ஆங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரோவ்மன் பவல், ரின்கு சிங், ரமன்தீப் சிங், அனுகுல் ராய், சுனில் நரைன், கார்த்திக் தியாகி, வருண் சக்கரவர்த்தி. (இம்பேக்ட் வீரர் - மதீஷா பதிரானா)

