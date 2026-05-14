ஐபிஎல் 2026: காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகிய ஓவர்டன்; மாற்று வீரரை ஒப்பந்தம் செய்தது சிஎஸ்கே

ஜேமி ஓவர்டனுக்கு பதிலாக தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த இளம் ஆல் ரவுண்டர் டியான் ஃபொரெஸ்டரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 8:05 PM IST

ஹைதராபாத்: காயம் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன், ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, விளையாடிய 11 லீக் போட்டிகளில் 6 வெற்றி, 5 தோல்விகளைச் சந்தித்து புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தில் நீடித்து வருகிறது. இதனையடுத்து சிஎஸ்கே அணி நாளை நடைபெற இருக்கும் முக்கியமான லீக் போட்டில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை எதிர்த்து விளையாடவுள்ளது.

இதற்காக சென்னை அணி வீரர்கள் தீவிர பயிற்சி ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் போட்டிக்கு முன்னரே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மிகப்பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அந்தவகையில் அணியின் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன் காயம் காரணமாக, ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய லீக் போட்டிகளில் இருந்து விலகியதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.

முன்னதாக இவர் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது தனது தொடை பகுதியில் காயத்தை சந்தித்திருந்தார். இதனையடுத்து அவருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. பரிசோதனையின் முடிவில் அவரது காயம் தீவிரமாக இருப்பது தெரியவந்ததை அடுத்து, ஐபிஎல் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் விலகும் முடிவை அவர் எடுத்துள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும் அவர் தனது காயத்திற்கான உயர்தர சிகிச்சையை பெற உடனடியாக லண்டன் திரும்பியுள்ளார் என்றும் சிஎஸ்கே தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து ஜேமி ஓவர்டனுகு பதிலாக தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் டியான் ஃபொரெஸ்டரை ரூ. 75 லட்சத்திற்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்க அணிக்காக இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் அறிமுகமான இவர், இதுவரை 5 டி20 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏற்கெனவே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் நாதன் எல்லிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், கலீல் அஹ்மத், ஆயுஷ் மாத்ரே, ராமகிருஷ்ணா கோஷ் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகிய நிலையில், தற்போது ஓவர்டனும் விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏனெனில் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஜேமி ஓவர்டன் விளையாடிய 10 ஆட்டங்களில் 136 ரன்களையும், 14 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவியுள்ளார். ஆனால் தற்சமயம் பிளேஆஃப் சுற்றுகள் நெருங்கும் சமயத்தில் ஓவர்டனின் விலகல் சிஎஸ்கே அணியின் பவுலிங் யுனிட்டை பலவீனப்படுத்தியுள்ளதுடன், பேட்டிங்கிலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அமன் கான், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, கார்த்திக் ஷர்மா, உர்வில் படேல், ஷிவம் துபே, டியான் ஃபொரெஸ்டர்*, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், சர்ஃப்ராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ்.

