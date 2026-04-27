ஐபிஎல் 2026: பவுலிங்கில் மிரட்டிய ஆர்சிபி; டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸை வீழ்த்தி பதிலடி
டெல்லி அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் ஆர்சிபி அணி நடப்பு சீசனில் தங்களின் 6ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
Published : April 27, 2026 at 10:43 PM IST
டெல்லி: டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதன் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆர்சிபி அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு அறிமுக வீரர் சாஹில் பராக் மற்றும் கேஎல் ராகுல் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் சாஹில் பராக் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து கேஎல் ராகுல், நிதிஷ் ரானா, சமீர் ரிஸ்வி என அடுத்தடுத்து ஹேசில்வுட் பவுலிங்கில் விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் மற்றும் அக்ஸர் படேல் ஆகியோரது விக்கெட்டுகளை புவனேஷ்வர் குமார் வீழ்த்தினார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் அபிஷேக் போரல் 30 ரன்களையும், டேவிட் மில்லர் 19 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
இதன் காரணமாக டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணி 16.3 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 75 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஆர்சிபி அணி தரப்பில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் 4 விக்கெட்டுகளையும், புவனேஷ்வர் குமர் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆர்சிபி அணிக்கு ஜேக்கப் பெத்தெல் - விராட் கோலி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
இதில் பெத்தெல் 20 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய தேவ்தத் படிக்கல் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த விராட் கோலி ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 23 ரன்களையும், தேவ்தத் படிக்கல் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 34 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி 6.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூஅல் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணி 12 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மேலும் இப்போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.