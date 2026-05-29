ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலிருந்து விலகுகினார் ஹர்திக் பாண்டியா?

தொடர் விமர்சனங்கள் மற்றும் மனஅழுத்தம் காரணமாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருந்து விலகும் முடிவை ஹர்திக் பாண்டியா எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஹர்திக் பாண்டியா
ஹர்திக் பாண்டியா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி படுமோசமான தோல்வியைத் தழுவியதை அடுத்து அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா அந்த அணியில் இருந்து விலகியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் நடைபெற்ற முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. மறுபக்கம் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தை வீழ்த்தி இரண்டாவது குவாலிஃபையர் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.

இதையடுத்து குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது குவாலிஃபயர் ஆட்டம் இன்று சண்டிகரில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் இந்த போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணி எதிர்வரும் மே 31ஆம் தேதி நடைபெறும் ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் விளையாடும் வாய்ப்பை பெறும். இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன.

இந்நிலையில், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி படுமோசமான தோல்வியைத் தழுவியதை அடுத்து அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா அந்த அணியில் இருந்து விலகியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. ஏனெனில் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் அந்த அணி விளையாடிய 14 போட்டிகளில் 4 வெற்றிக்ஜளை மட்டுமே பெற்று, லீக் சுற்றுடன் மோசமாக வெளியேறியது.

அதிலும் குறிப்பாக தொடரின் பாதியிலேயே அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா மீதும் கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வகைக்கப்பட்டன. இதன் காரணமாக பிற்பகுதியில் சூர்யகுமார் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா போன்ற வீரர்கள் மும்பை அணியை வழிநடத்தி இருந்தனர். இந்த நிலையில் தான் தொடர் விமர்சனங்கள் மற்றும் மன அழுத்தம் காரணமாக, ஹர்திக் பாண்டியாவே மும்பை அணியில் இருந்து விலகுவதாக அணி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், கடந்த 2024-ல் ரோஹித் சர்மாவை நீக்கிவிட்டு கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்றது முதல், ரசிகர்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் இருந்து ஹர்திக் பாண்டியாவுக்குத் தொடர் எதிர்ப்புகள் வந்த வண்ணம் இருந்தன. மேலும், நடப்பு சீசனில் அணியின் சீனியர் வீரர்களின் பங்களிப்பில் அதிருப்தி அடைந்ததாலும், பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனதாலும் அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மேற்கொண்டு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பிளே-ஆஃப் சுற்றிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறியவுடன், அணி நிர்வாகமும் ஹர்திக் பாண்டியாவும் பரஸ்பரம் பேசி, இருதரப்பு சம்மதத்துடன் அணியில் இருந்து விலகியதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஹர்திக் பாண்டியா விலகுவதைத் தொடர்ந்து, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் அடுத்த கேப்டன் யார் என்ற கேள்விகளும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன.

இதையும் படிக்கவும்

இதனையடுத்து, அடுத்த சீசனுக்கான வீரர்கள் ஏலத்திற்கு முன்பாக, ஹர்திக் பாண்டியா டிரேடிங் மூலம் வேறு அணிக்கு மாறுவாரா? அல்லது நேரடியாக ஏலத்தில் பங்கேற்பாரா ? என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் விரைவில் வெளியிடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

HARDIK PANDYA
மும்பை இந்தியன்ஸ்
MUMBAI INDIANS
HARDIK PANDYA AND MUMBAI INDIANS
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.