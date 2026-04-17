"அவர்கள் எங்களை விட சிறப்பாக விளையாடினார்கள்" - தோல்வி குறித்து ஹர்திக் பாண்டியா ஓபன் டாக்

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 16.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியை பதிவு செய்தது.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 3:16 PM IST

ஹைதராபாத்: எதிரணி வீரர்கள் பேட்டிங், பந்துவீச்சு மற்றும் ஃபில்டிங்கில் எங்களை விட சிறப்பாக செயல்பட்டதே நாங்கள் தோல்வி அடைய காரணம் என்று மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா கூறியுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 24-வது லீக் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 195 ரன்களை குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக தொடக்க வீரர் குயின்டன் டி காக் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன் 112 ரன்களை சேர்த்திருந்தார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 66 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த பிரப்சிம்ரன் சிங் 80 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக் கொடுத்தனர். இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 16.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே வீழ்த்தி அபாரமான வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தோல்வியையே தழுவாமல் 9 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் முதலிடத்திற்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மேலும் இப்போட்டியில் சிறப்பாக பந்து வீசி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய அர்ஷ்தீப் சிங் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். மறுபக்கம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக தங்களின் 4ஆவது தோல்வியைத் தழுவி தடுமாறி வருகிறது.

இந்நிலையில் அணியின் தோல்வி குறித்து பேசிய கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா, "இப்போது என்ன சொல்வதென்று எனக்குத் தெரியவில்லை. எங்கள் அணியின் பலவீனங்கள் என்ன? அணியின் சரிவுக்கு காரணம் என்ன? அது வீரர்களின் மோசமான ஆட்டத்தினாலா? அல்லது எங்கள் திட்டமிடல் காரணத்தாலா? என்பதை ஆராய்ந்து, அடுத்த போட்டிக்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை முடிவு செய்வோம். இதில் சில கடினமான முடிவுகளை நாங்கள் எடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்று நினைக்கிறேன்.

இந்த தோல்வியின் காரணமாக தற்போது எங்களுக்கு சில கடினமான சவால்கள் உள்ளன. அவற்றுக்குப் பதிலளிக்கும் பொறுப்பு அனைவரின் தோள்களிலும் உள்ளது. அதே நேரத்தில், இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட எதிரணியையும் நாம் பாராட்ட வேண்டும். அவர்கள் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு ஆகிய இரண்டிலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதோடு, ஃபில்டிங்கிலும் சிறப்பாக இருந்தனர். அதுதான் எங்களின் தோல்விக்குக் காரணமாக அமைந்தது" என்று தெரிவித்தார்.

தற்சமயம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியானது விளையாடிய 5 போட்டிகளில் ஒரு வெற்றியைத் தவிர்த்து மற்ற நான்கு ஆட்டங்களிலும் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. மேலும் அந்த அணி 2 புள்ளிகளை மட்டுமே எடுத்து பட்டியலின் 9-ம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால் எஞ்சிய லீக் போட்டிகளிலும் அந்த அணி வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்பதால், இனி வரும் போட்டியில் மும்பை அணியின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

