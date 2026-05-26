ஐபிஎல் 2026 குவாலிஃபையர் 1: ஆர்சிபிக்கு எதிராக முதலில் பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது குஜராத்

இன்றைய போட்டிக்கான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் அர்ஷத் கானுக்கு பதிலாக குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 26, 2026 at 7:17 PM IST

தர்மசாலா: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான முதலாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்றிருந்த இந்த தொடரில், நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, குஜராத் டைட்டன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகள் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன. இதில் இன்று நடைபெறும் முதல் குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் முன்னாள் சாம்பியன் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.

தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆர்சிபி அணியில் எந்தவொரு மாற்றங்களும் செய்யபடவில்லை. இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிபெறும் அணி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும் என்பதால் போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: வெங்கடேஷ் ஐயர், விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார்(கேப்டன்), ஜிதேஷ் ஷர்மா, டிம் டேவிட், குர்னால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், ரசிக் சலாம் தார்.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்: ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், சுயாஷ் சர்மா, கனிஷ்க் சவுகான், அபிநந்தன் சிங், ஜோர்டான் காக்ஸ்

குஜராத் டைட்டன்ஸ்: சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிஷாந்த் சிந்து, ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா, ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா.

இம்பேக்ட் வீரர்கள்: ராகுல் திவேத்தியா, கிளென் பிலிப்ஸ், அனுஜ் ராவத், குமார் குஷாக்ரா, சாய் கிஷோர்

நேருக்கு நேர்

ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் மற்றும் பெங்களூரு அணிகள் இதுவரை 8 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் ஆர்சிபி அணி 4 முறையும், குஜராத் அணி 4 முறையும் வெற்றியை பதிவு செய்து சமனிலையில் உள்ளன. மேற்கொண்டு இரு அணிகளும் தரம்சாலா மைதானத்தில் இதற்கு முன்பு நேருக்கு நேர் மோதியதே கிடையாது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

தர்மசாலா கிரிக்கெட் மைதானம்

தர்மசாலாவில் உள்ள ஹிமாச்சல பிரதேச கிரிக்கெட் சங்க மைதானம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமான மைதானங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. மேலும் இங்கு அதிகளவு பவுன்ஸ் மற்றும் வேகம் இருக்கும் என்பதால் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆதிக்கத்தை செலுத்தலாம். அதேசமயம் பொறுமையுடன் விளையாடும் பேட்டர்களும் ரன்களை குவிக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மேற்கொண்டு இந்த மைதானத்தில் பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்பதால் அது பேட்டர்களுக்கு கூடுதல் சாதகத்தை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

