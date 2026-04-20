ஐபிஎல் 2026: டாஸ் வென்ற குஜராத் பவுலிங் தேர்வு; அறிமுக வீரர்களுடன் களமிறங்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ்
இன்றைய போட்டிக்கான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் அறிமுக வீரர்களான டேனிஷ் மலேவார், கிரிஸ் பகத் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : April 20, 2026 at 7:17 PM IST
அஹ்மதாபாத்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் நாளுக்கு நாள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று நடைபெறும் 30-வது லீக் போட்டியில் முன்னாள் சாம்பியன்களான மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்துள்ளது.
இன்றைய போட்டிக்கான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை. மறுபக்கம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் அறிமுக வீரர்களான டேனிஷ் மலேவார், கிரிஸ் பகத் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வரும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு இந்த மாற்றம் கைகொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.
🚨Toss update from Ahmedabad🚨@gujarat_titans won the toss and elected to bowl first against @mipaltan— IndianPremierLeague (@IPL) April 20, 2026
பிளேயிங் லெவன்
குஜராத் டைட்டன்ஸ்: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), சாய் சுதர்சன், ஜோஸ் பட்லர், கிளென் பிலிப்ஸ், வாஷிங்டன் சுந்தர், ஷாருக் கான், ரஷித் கான், அசோக் சர்மா, ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், பிரஷித் கிருஷ்ணா.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்-ராகுல் திவேத்தியா, ஜேசன் ஹோல்டர், அனுஜ் ராவத், மனவ் சுதர்
மும்பை இந்தியன்ஸ்: டேனிஷ் மலேவார், குயின்டன் டி காக், சூர்யகுமார் யாதவ், நமன் திர், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், திலக் வர்மா, , ஷர்துல் தாக்கூர், தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
இம்பேக்ட் வீரர்கள்- ராஜ் பாவா, அஸ்வினி குமார், கார்பின் போஷ், மயங்க் ராவத், ரகு சர்மா.
நேருக்கு நேர்
ஐபிஎல் வரலாற்றில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் இதுவரை 8 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் குஜராத் அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. அதேசமயம் அஹ்மதாபாத்தில் இவ்விரு அணிகளும் 4 முறை மோதிய நிலையில், நான்கிலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியே வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானம் பேட்டர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இந்த மைதானத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்வதும் அல்லது சேஸிங் செய்வதும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை சமமாகவே வழங்குகிறது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.