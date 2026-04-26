ஐபிஎல் 2026: சதத்தை தவறவிட்ட சாய் சுதர்சன்; சொந்த மண்ணில் சிஎஸ்கே-வை பந்தாடியது குஜராத் டைட்டன்ஸ்
Published : April 26, 2026 at 7:19 PM IST
சென்னை: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற 37ஆவது லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் 11 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய உர்வில் படேல் 4 ரன்களிலும், சர்ஃப்ராஸ் கான் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், டெவால்ட் பிரேவிஸ் 2 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். அதன்பின் ருதுராஜுடன் ஜோடி சேர்ந்த ஷிவம் தூபே ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து விளையாடினார். இதற்கிடையில் நிதானமாக விளையாடி வந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் முதல் அரைசதத்தை பதிவு செய்தார்.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2026
பின்னர் மறுபக்கம் 22 ரன்களை சேர்த்திருந்த ஷிவம் தூபே ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கார்த்திக் சர்மா 15 ரன்களையும், ஜேமி ஓவர்டன் 18 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தனர். இருப்பினும் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 74 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 158 ரன்களை சேர்த்தது.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு ஷுப்மன் கில் மற்றும் சாய் சுதர்சன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 58 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் ஒரு பவுண்டரி, 3 சிக்ஸர்கள் என 33 ரன்களை சேர்த்திருந்த நிலையில் ஷுப்மன் கில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2026
அடுத்து களமிறங்கிய ஜோஸ் பட்லரும் பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார். மறுபக்கம் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சாய் சுதர்சன் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். இறுதியில் சாய் சுதர்சன் 4 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 87 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஜோஸ் பட்லர் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 39 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 16 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. இந்த வெற்றின் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி தங்களின் 4ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்து புள்ளிப்பட்டியலில் 5ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.